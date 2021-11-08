الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8-11-2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تستعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات، اليوم الإثنيين 8 نوفمبر 2021، نظرا لأهميتها وتصدرها مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافطةات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، ومحافظة الغربية.

 

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنيين 8 نوفمبر 2021 
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٦

موعد الشروق        ٦:١٤

موعد أذان الظهر    ١١:٣٩

موعد أذان العصر   ٢:٤١

موعد أذان المغرب  ٥:٠٣

موعد أذان العشاء  ٦:٢٢


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر   ٤:٥٢

موعد الشروق       ٦:٢٢

موعد أذان الظهر    ١١:٤٤

موعد أذان العصر   ٢:٤٥

موعد أذان المغرب  ٥:٠٦

موعد أذان العشاء  ٦:٢٧


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مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٣

موعد  الشروق       ٦:٠٢

موعد أذان الظهر    ١١:٢٧

موعد أذان العصر   ٢:٣١

موعد أذان المغرب   ٤:٥٢

موعد أذان العشاء  ٦:١١

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٧

موعد الشروق       ٦:٠٢

موعد أذان الظهر    ١١:٣٤

موعد أذان العصر   ٢:٤٢

موعد أذان المغرب  ٥:٠٥

موعد أذان العشاء  ٦:٢١

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة أسوان

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٥

موعد الشروق       ٥:٥٩

موعد أذان الظهر    ١١:٣٢

موعد أذان العصر   ٢:٤٢

موعد أذان المغرب   ٥:٠٥

موعد أذان العشاء  ٦:٢٠


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٠

موعد الشروق       ٦:٠٩

موعد أذان الظهر    ١١:٣٣

موعد أذان العصر   ٢:٣٦

موعد أذان المغرب  ٤:٥٨

موعد أذان العشاء  ٦:١٨

 

 مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٢

موعد الشروق       ٦:١١

موعد أذان الظهر    ١١:٣٥

موعد أذان العصر   ٢:٣٦

موعد أذان المغرب  ٤:٥٨

موعد أذان العشاء. ٦:١٨

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٧

موعد الشروق       ٦:١٧

موعد أذان الظهر    ١١:٤٠

موعد أذان العصر   ٢:٤١

موعد أذان المغرب  ٥:٠٢

موعد أذان العشاء  ٦:٢٢

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