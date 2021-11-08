مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8-11-2021

تستعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات، اليوم الإثنيين 8 نوفمبر 2021، نظرا لأهميتها وتصدرها مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافطةات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، ومحافظة الغربية.

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنيين 8 نوفمبر 2021



مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر ٤:٤٦

موعد الشروق ٦:١٤

موعد أذان الظهر ١١:٣٩

موعد أذان العصر ٢:٤١

موعد أذان المغرب ٥:٠٣

موعد أذان العشاء ٦:٢٢



مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر ٤:٥٢

موعد الشروق ٦:٢٢

موعد أذان الظهر ١١:٤٤

موعد أذان العصر ٢:٤٥

موعد أذان المغرب ٥:٠٦

موعد أذان العشاء ٦:٢٧



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مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر ٤:٣٣

موعد الشروق ٦:٠٢

موعد أذان الظهر ١١:٢٧

موعد أذان العصر ٢:٣١

موعد أذان المغرب ٤:٥٢

موعد أذان العشاء ٦:١١

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

موعد صلاة الفجر ٤:٣٧

موعد الشروق ٦:٠٢

موعد أذان الظهر ١١:٣٤

موعد أذان العصر ٢:٤٢

موعد أذان المغرب ٥:٠٥

موعد أذان العشاء ٦:٢١

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة أسوان

موعد صلاة الفجر ٤:٣٥

موعد الشروق ٥:٥٩

موعد أذان الظهر ١١:٣٢

موعد أذان العصر ٢:٤٢

موعد أذان المغرب ٥:٠٥

موعد أذان العشاء ٦:٢٠



مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس

موعد صلاة الفجر ٤:٤٠

موعد الشروق ٦:٠٩

موعد أذان الظهر ١١:٣٣

موعد أذان العصر ٢:٣٦

موعد أذان المغرب ٤:٥٨

موعد أذان العشاء ٦:١٨

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر ٤:٤٢

موعد الشروق ٦:١١

موعد أذان الظهر ١١:٣٥

موعد أذان العصر ٢:٣٦

موعد أذان المغرب ٤:٥٨

موعد أذان العشاء. ٦:١٨

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية

موعد صلاة الفجر ٤:٤٧

موعد الشروق ٦:١٧

موعد أذان الظهر ١١:٤٠

موعد أذان العصر ٢:٤١

موعد أذان المغرب ٥:٠٢

موعد أذان العشاء ٦:٢٢