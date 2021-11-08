مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8-11-2021
تستعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات، اليوم الإثنيين 8 نوفمبر 2021، نظرا لأهميتها وتصدرها مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافطةات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، ومحافظة الغربية.
تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنيين 8 نوفمبر 2021
مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة
موعد صلاة الفجر ٤:٤٦
موعد الشروق ٦:١٤
موعد أذان الظهر ١١:٣٩
موعد أذان العصر ٢:٤١
موعد أذان المغرب ٥:٠٣
موعد أذان العشاء ٦:٢٢
مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية
موعد صلاة الفجر ٤:٥٢
موعد الشروق ٦:٢٢
موعد أذان الظهر ١١:٤٤
موعد أذان العصر ٢:٤٥
موعد أذان المغرب ٥:٠٦
موعد أذان العشاء ٦:٢٧
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مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء
موعد صلاة الفجر ٤:٣٣
موعد الشروق ٦:٠٢
موعد أذان الظهر ١١:٢٧
موعد أذان العصر ٢:٣١
موعد أذان المغرب ٤:٥٢
موعد أذان العشاء ٦:١١
مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر
موعد صلاة الفجر ٤:٣٧
موعد الشروق ٦:٠٢
موعد أذان الظهر ١١:٣٤
موعد أذان العصر ٢:٤٢
موعد أذان المغرب ٥:٠٥
موعد أذان العشاء ٦:٢١
مواعيد الصلاة اليوم في محافطة أسوان
موعد صلاة الفجر ٤:٣٥
موعد الشروق ٥:٥٩
موعد أذان الظهر ١١:٣٢
موعد أذان العصر ٢:٤٢
موعد أذان المغرب ٥:٠٥
موعد أذان العشاء ٦:٢٠
مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس
موعد صلاة الفجر ٤:٤٠
موعد الشروق ٦:٠٩
موعد أذان الظهر ١١:٣٣
موعد أذان العصر ٢:٣٦
موعد أذان المغرب ٤:٥٨
موعد أذان العشاء ٦:١٨
مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر ٤:٤٢
موعد الشروق ٦:١١
موعد أذان الظهر ١١:٣٥
موعد أذان العصر ٢:٣٦
موعد أذان المغرب ٤:٥٨
موعد أذان العشاء. ٦:١٨
مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية
موعد صلاة الفجر ٤:٤٧
موعد الشروق ٦:١٧
موعد أذان الظهر ١١:٤٠
موعد أذان العصر ٢:٤١
موعد أذان المغرب ٥:٠٢
موعد أذان العشاء ٦:٢٢