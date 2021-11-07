الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحذيرات من فيضانات الهند وعمليات إجلاء واسعة لسكان المناطق الخطرة

فيضانات الهند
فيضانات الهند

أكدت صحيفة «أنديا توداي» الهندية، أن مدينة تشيناي الهندية سجلت أكبر هطول للأمطار منذ عام 2015 حتى مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء من المدينة وضواحيها طوال الليل. 

وأضافت أن الحياة الطبيعية للمواطنين تأثرت بصورة كبيرة حيث غمرت المياه الشوارع، وفي الوقت نفسه أصدرت السلطات إنذارًا أوليًا للفيضانات اليوم.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إنذارًا أحمر للمناطق الساحلية في تاميل نادو يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أن المدينة شهدت سقوط 14 سم من الأمطار في الساعات العشر الماضية، ويناقش مسئولو الهيئة المدنية، ما إذا كان ينبغي إطلاق المياه ناحية بحيرة شيمباراباكام. 

وتابعت أن عمليات الإجلاء جارية في منطقة آنا ناجار، وخاصة في ساتيا ناجار، ويقوم مسآولو الهيئة المدنية في منطقة كولاتور بتفتيش هذه المناطق.

وقال خبير الأرصاد الجوية براديب جون: "القراءات الرسمية تشير أن هذا أعلى هطول للأمطار في نوجامباكام منذ عام 2015". 

وأضاف: "يشهد بحر العرب ضغط منخفض وفي بحر أندامان هناك العاصفة التي ستصل الهند في الأسبوع المقبل، وهي تقلبات تهدد الحياة في بعض المناطق وخصوصا الساحلية".

فيضانات الهند امطار شواطئ اجلاء السلطات

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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