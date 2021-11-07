دراسة تستهدف قياس مستوى اللغة العربية والحساب لطلاب 5 ابتدائي

قالت وزارة التربية والتعليم إنه إيمانًا من وزارة التعليم بأهمية البحث العلمي والدراسات البحثية الميدانية في "تطوير تعليم اللغة العربية والحساب"، سيقوم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي خلال شهر نوفمبر بإجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى "اللغة العربية والحساب" لطلاب الصف الخامس الابتدائي بغرض الوقوف على نقاط القوة؛ لإثرائها ونقاط الضعف لعلاجها.

وستتم هذه الدراسة من خلال عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (٣٤٥ مدرسة تم اختيارها من مختلف محافظات الجمهورية).

وهذه الدراسة ليس لها علاقة بامتحانات الشهور أو امتحانات الفصل الدراسي الأول أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي وأود الإشارة إلى أن "نتائج هذه الدراسة سرية" وتستخدم فقط في أغراض البحث العلمي والاستفادة منها في تطوير المناهج وتدريب المعلمين.

وأهابت الوزارة بأبنائها الطلاب الذين ستتم عليهم تلك الدراسة الميدانية أخذها بمحمل الجد وتنشد تعاون المعلمين والمديرين لإنجاح هذه الدراسة، حتى يتحقق الهدف المنشود منها وهو تطوير التعليم المصري.

في السياق، شاركت وزارة التعليم باختبار كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، وذلك بمقر الكلية الفنية العسكرية بالقاهرة، بحضور د. محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وعدد من قيادات الكلية الفنية العسكرية.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء كشف الهيئة يوم الأربعاء الموافق 2021/11/3 لعدد (77) طالبًا منهم (27) طالبًا من محافظة مرسى مطروح، و(50) طالبًا من باقى المحافظات.