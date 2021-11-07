وزيرة الثقافة تهنئ أحمد زايد بجائزة سلطان بن علي الثقافية

هنأت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، عضو مجلس الشيوخ، العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة القاهرة لفوزه بجائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس بدورتها السابعة عشرة في فرع الدراسات الإنسانية والمستقبلية.

قالت عبدالدايم إن الجائزة تواصل تجسيد الريادة الحضارية المصرية في المجالات العلمية والأدبية والفنية، وجاءت بعد ترشيح وزارة الثقافة للدكتور أحمد زايد لنيل الجائزة تقديرًا لرحلته الطويلة كأحد علماء الوطن الأجلاء الذي تذخر المكتبة العلمية العربية بالعديد من مؤلفاته القيمة.

وأحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، رئيس قسم علم الاجتماع بمعهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلي للثقافة، مقرر لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة، عضو الاتحاد الدولي لعلم الاجتماع، عضو الجمعية العربية لعلم الاجتماع، نائب رئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع، انتدب أستاذًا زائرًا في العديد من الكليات العربية والمصرية، وله العديد من المؤلفات والدراسات المهمة في مجال علم الاجتماع السياسي.