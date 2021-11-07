الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة تهنئ أحمد زايد بجائزة سلطان بن علي الثقافية

الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم

هنأت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، عضو مجلس الشيوخ، العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة القاهرة لفوزه بجائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس بدورتها السابعة عشرة في فرع الدراسات الإنسانية والمستقبلية.

قالت عبدالدايم إن الجائزة تواصل تجسيد الريادة الحضارية المصرية في المجالات العلمية والأدبية والفنية، وجاءت بعد ترشيح وزارة الثقافة للدكتور أحمد زايد لنيل الجائزة  تقديرًا لرحلته الطويلة كأحد علماء الوطن الأجلاء الذي تذخر المكتبة العلمية العربية بالعديد من مؤلفاته القيمة.

وأحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، رئيس قسم علم الاجتماع بمعهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلي للثقافة، مقرر لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة، عضو الاتحاد الدولي لعلم الاجتماع، عضو الجمعية العربية لعلم الاجتماع، نائب رئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع، انتدب أستاذًا زائرًا في العديد من الكليات العربية والمصرية، وله العديد من المؤلفات والدراسات المهمة في مجال علم الاجتماع السياسي.

جامعة القاهرة جامعة الدول العربية وزارة الثقافة مواجهة التطرف الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم مجلس الشيوخ المصري عضو مجلس الشيوخ الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معهد البحوث العد

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

الباز: السيسي أنهى عصر وضع حجر الأساس.. ومصر لا تتسول الاستثمارات

أين نحن من الموجة الرابعة لفيروس كورونا؟

مصدر أمني يوضح حقيقة قيام سائق بخطف فنانة

اعرف.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا فى مصر وطريقة الحجز

مائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تنصح بارتداء الملابس الخريفية هذا الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

لواء.حمدى البطران

موقف الدولة من مبادرة وقف العنف

أسماء محفوظ

الأبوة لا تسقط بالتقادم

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبى أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

صور

صور عقار الكونيسة المنهار

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائى

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

ربما تعيد نتنياهو..كيف تهدد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس حكومة "بينيت"؟

«البرلمان العربى» يدين الاقتحامات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

قاضى قضاة فلسطين يدعو لمحاكمة حاخام يهودى دعا لهدم مسجد قبة الصخرة