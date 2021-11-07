أحكام بالبراءة والسجن 10 سنوات لـ 9 أشخاص بتهمة خطف مواطن وهتك عرضه

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم، حكما بمعاقبة 9 أشخاص بأحكام متفاوتة، لاتهامهم بخطف مواطن وهتك عرضه وسرقة متعلقاته بمنطقة الأميرية.

وجاءت الأحكام كالتالي:

المتهم الأول حصل على حكم براءة، والثاني انقضاء الدعوى الجنائية ضده بسبب الوفاة، والثالث 10 سنوات، والرابع والخامس والثامن براءه، والسادس 7 سنوات، والمتهم السابع 3 سنوات، والاخير السجن 10 سنوات غيابي.

وأُسند أمر الإحالة ‏‏أنهم خطفوا المجني عليه، كانو حسين سيباتو بطريقة الإكراه الواقع عليه، بأن باغتوه واصطحبوه عنوة، مركبتهم مقيدين حركته وأشهروا بوجهه أسلحة بيضاء فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته واقتادوه لمحل، بالإضافة إلى طلب فدية أربعين ألف دولار من ذويه.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه ‏بالقوة والتهديد بأن كبلوه ‏بالقيد وحسروا عنه ملابسه عنوة عدا ما يستر عورته إبان ارتكابهم الجريمة، كما سرقوا المجني عليه وكان ‏ذلك بطريق الإكراه ‏الواقع عليه بأن أشهروا بوجهه ‏أسلحة بيضاء، وانهالوا عليه ضربا محدثين الإصابة المدونة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

وأضاف: اعتدى الجناة على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه سالف الذكر، بأن قاموا بتصويره بغير رضاه عقب ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني في مكان خاص، بالإضافة إلى إساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية بأن قاموا باستخدام الهاتف المحمول لتصوير المجني عليه عاريًا عدا ما يستر عروته، وكذا حيازة أسلحة بيضاء «مطواة - قطعة خشبية»، بدون مسوغ قانوني.

أسلحة بيضاء

ومن جانبه، أكد الشاهد الأول في أمر الإحالة، بأنه تم استدراجه من قبل المتهمين لمقابلة وباغتوه بأن اقتادوه عنوة داخل سيارتهم، وتعدوا عليه واشهروا بوجهه أسلحة بيضاء مستولين على متعلقاته كرها عنه واصحبوه لمخزن بمحل ناء وقيدوه وحسروا عنه ملابسه وانهالوا عليه ضربا حال قيامهم بتصويره ثم اصطحبوه عقب ذلك لإحدى المصحات ناحية المقطم حيث تم احتجازه.

وقال الشاهد الثاني، أنه أثناء محاولة الزوجة الاتصال بزوجها تفاجآت بأن هاتفه مغلق، وعند إعادة فتحه أجاب أحد الأشخاص بطلب فدية لإطلاق سراحه.

وأضاف الشاهد الثالث مصطفى هاني جمال، معاون مباحث قسم شرطة الأميرية، بأن تحرياته حول الواقعة دلته إلى صحة ارتكاب المتهمين الواقعة.