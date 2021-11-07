استمرار تسجيل وفيات وإصابات بكورونا في مختلف دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي وباء كورونا عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الـ24 ساعة الماضية.



في بريطانيا، سجلت هيئة الصحة العامة 30 ألفا و305 إصابة جديدة، كما سجلت 62 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9 ملايين و301 ألفا و909 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141 ألفا و805 وفاة.



وفي بولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 12 ألفا و493 إصابة جديدة بجانب تسجيل 24 حالة وفاة، وبذلك بلغ إجمالي الحالات المسجلة في بولندا ثلاثة ملايين و104 ألف و220 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 77 ألف و757 حالة وفاة.



وفي هولندا، ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بشكل كبير حيث سجلت وزارة الصحة الهولندية 11 ألفا و349 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب تسجيل 8 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و201 ألفا و10 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات 18 ألفا و561 حالة وفاة.



وفي النمسا، شهدت الحصيلة ارتفاعا كبيرا في الإصابات اليومية، حيث سجلت السلطات الصحية 8554 إصابة جديدة بجانب تسجيل 20 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 883 ألفا و887 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 11 ألفا و502 حالة وفاة.



وفي رومانيا، استمرت وزارة الصحة في تسجيل وفيات يومية مرتفعة، حيث سجلت 263 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب تسجيل 5293 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و706 ألفا و882 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 50 ألفا و755 حالة وفاة.



وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 5822 إصابة جديدة بجانب تسجيل 26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و808 ألفا و47 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132 ألفا و391 حالة وفاة.



وفي سلوفاكيا، سجلت السلطات الصحية 5338 إصابة جديدة بجانب تسجيل 24 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 518 ألفا و635 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 13 ألفا و229 حالة وفاة.



وفي اليونان، سجلت وزارة الصحة 4283 إصابة جديدة بجانب تسجيل 52 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 784 ألفا و904 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و295 حالة وفاة.



وفي كرواتيا، فقد أعلنت وزارة الصحة اليوم /الأحد/ تسجيل 4159 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 501 ألفا و327 حالة، وسجلت البلاد 36 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 9500 حالة.



وفي صربيا، سجلت وزارة الصحة 3888 إصابة جديدة بجانب تسجيل 69 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و183 ألفا و25 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 10 آلاف و405 حالة وفاة.



وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 2416 إصابة جديدة بجانب تسجيل 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 402 ألفا و561 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2738 حالة وفاة.



وفي سلوفينيا، سجلت وزارة الصحة 2314 إصابة جديدة بجانب تسجيل 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 355 ألفا و979 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4830 حالة وفاة.



وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 2090 إصابة جديدة بجانب تسجيل 25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 427 ألفا و118 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6111 حالة وفاة.



وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 1023 إصابة جديدة بجانب تسجيل 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و97 ألفا و557 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 18 ألفا و203 حالة وفاة.



وعلى الجانب الآسيوي، استمرت السلطات الصحية في فيتنام في تسجيل إصابات يومية مرتفعة، حيث سجلت 7646 إصابة جديدة بجانب تسجيل 61 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 968 ألفا و684 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 22 ألفا و531 حالة وفاة.



وفي إيران، سجلت وزارة الصحة 7554 إصابة جديدة بجانب تسجيل 126 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و987 ألفا و814 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127 ألفا و299 حالة وفاة.



وفي ماليزيا، سجلت السلطات الصحية 4343 إصابة جديدة بجانب تسجيل 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و506 ألفا و309 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و291 حالة وفاة.



وفي إندونيسيا، سجل مركز إدارة أزمة جائحة كورونا 444 إصابة جديدة و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و248 ألفا و165 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143 ألفا و454 حالة وفاة.



وفي اليابان، أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأحد تسجيل 241 إصابة جديدة وحالتي وفاة، وبذلك وتخطى إجمالي الإصابات المسجلة في اليابان مليون و723 ألفا فيما تخطى إجمالي الوفيات 18 ألف و300 حالة وفاة.



وفي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة 114 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 7 آلاف و456 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ومازالت حصيلة الوفيات ثابتة عند 31 وفاة منذ بداية جائحة كورونا.