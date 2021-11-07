الأحد 07 نوفمبر 2021
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مصر

رسالة مهمة من وزير التعليم لطلاب المراحل التعليمية

وزير التعليم
وزير التعليم

وجّه د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، لتصفح  المصادر التفاعلية لنهضة مصر للتعلم من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأكد وزير التعليم، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ذلك يتم بشكل تفاعلي شيق من خلال بنك المعرفة المصري: https://lms.ekb.eg/repository/publishers/9fea4546-5250-4052-aa7f-9d6c9d3ed953.

وأصدر وزير التعليم كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط ــ ويكون في المقرر الدراسي الذى تم تدريسه خلال تلك الفترة ويعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21-9-2021.

أضاف: "يعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية".

وتطبق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

بدأ العام الدراسي يوم السبت الموافق 9 أكتوبر، على أن ينتهي الخميس 16 يونيو 2022، ليصل عدد أيام العام الدراسي للعام الحالي 34 أسبوعًا، وذلك بعد حذف أيام الإجازات الرسمية لتصبح مدة أيام الدراسة للفصل الدراسي الأول 93 يومًا، أما الفصل الدراسي الثاني 97 يومًا.

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