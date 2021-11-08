الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم 8 نوفمبر 2021

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي في البنوك، اليوم الإثنين، 8 نوفمبر 2021، لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الريال في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر الريال في البنك الأهلي المصري، وفقًا لآخر تحديث، وسجل 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 للبيع.
 

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين


كما سجل في بنك القاهرة 4.09 للشراء، و4.20 للبيع، وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر 4.14 للشراء، 4.20 للبيع، في حين سجل في بنك الإسكندرية 4.15 للشراء، و4.19 للبيع.
 

واستقر الريال السعودي في بنك CIB، حيث سجل 4.17 للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي، في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 

ارتفاع أسهم السوق السعودي 
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام التعاملات بنسبة 0.66% ليصعد بمقدار 89.37 نقطة إلى مستوى 11829.76 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.


وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب، فى السوق خلال الأسبوع الماضي 2.9 مليار ريال، تمثل 10.73% من مجمل مشتريات المستثمرين في الأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي للسوق "تاسي"، مقابل مبيعات بقيمة 2.63 مليار ريال تشكل 9.73% من عمليات البيع بالسوق خلال الأسبوع.

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سجلت  أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 140 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، فى حين أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.

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