الإنسان أولًا.. «حياة كريمة» تحقق نهضة تعليمية فى قرى الإسماعيلية

تبذل مبادرة «حياة كريمة» جهودًا مضنية فى تطوير العملية التعليمية فى قرى محافظة الإسماعيلية، بهدف رفع مستوى أبنائها وتطوير قدراتهم المعرفية والعلمية والثقافية، لتأهيلهم إلى سوق العمل.

وتتبنى المبادرة استراتيجية لرفع كفاءة مدارس المحافظة، خاصة فى القنطرة شرق وبناء أخرى جديدة وزيادة عدد الفصول وتقديم خدمات تعليمية رقمية، وتوفير كل المستلزمات والأدوات التى تحتاجها المنظومة التعلمية.

وفى السطور التالية، يتحدث عدد من المسئولين والمستفيدين، لـ«الدستور»، عن حجم الأعمال الجارية وخطة التطوير ومستجدات إنشاءات المدارس والتطوير الذى يتم فى المنشآت التعليمية فى القرى النائية، وتفاصيل أخرى كثيرة.

شريف فهمى:توفير سبورات ذكية ومعامل كمبيوتر

قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن التعليم هو الوسيلة الوحيدة لارتقاء الأمم، مشيرًا إلى أن إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المدارس على رأس أولويات «حياة كريمة».

وأضاف أن قطاعى التعليم والصحة من أهم القطاعات اللذين إذا نجحا سيسهمان فى إنشاء جيل واعٍ ومثقف وقادر على حل جميع قضايا الوطن على المستويين الداخلى والخارجى.

وذكر أن المدارس الموجودة ضمن المبادرة ستتوافر بها جميع الاحتياجات من السبورة الذكية ومعمل الكمبيوتر ومقاعد جديدة وشبكة الإنترنت لتسهيل العملية التعليمية.

أحمد عصام: تقليل كثافة الفصول.. وتقديم أرقى الخدمات

شدد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية المشرف على مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، على أن التعليم أحد المحاور المهمة فى المبادرة التى تشمل ١٦ قرية بشرق القناة.

وأوضح أنه يتم إنشاء مدارس جديدة، ورفع كفاءة القائمة، لخلق أجيال قادرة على التعامل مع تحديات العصر من خلال منظومة تعليمية متكاملة تضمن تقديم خدمات جيدة، مع تقليل كثافة الفصول، وإنشاء المدارس بالقرى والنجوع للقضاء على ظاهرة التسرب المنتشرة فيها.

ونوه بأن المحافظة تعمل على إنشاء ورفع كفاءة ٦ مدارس، واحدة فى قرية جلبانة، ومدارس خالد بن الوليد، وأبوبكر الصديق، والعاشر من رمضان، ورفع كفاءة مدرستين فى قرية التقدم، ما يسهم فى حل أزمة كثافة الفصول، وكذلك التسرب من التعليم. ولفت إلى أن إنشاء المدارس الجديدة يتم وفق خطط استراتيجية، إذ تم اختيار المكان وفق القرب من أماكن التجمعات السكنية، لتسهيل وصول الطلاب إليها.

محمد البوتلى:تخريج جيل واعد من الأطباء والمهندسين

قال محمد البوتلى، إن قرى القنطرة شرق، كانت تعانى من نقص المنشآت التعليمية لسنوات، ما دفع عشرات الطلاب للتسرب من التعليم، مؤكدًا أن الرئيس تدارك هذه الكارثة وبدأ الاهتمام بالتعليم.

وأضاف: «الدولة تستهدف تخريج جيل واعد من الأطباء والمنهدسين والوظائف والمهن المرموقة»، مشيرًا إلى أن اهتمام الرئيس بالتعليم هو أول خطوة نحو مستقبل أفضل لمصر.

أحمد عبدالبديع:تجعل التلاميذ يسعدون بمدارسهم

كشف أحمد عبدالبديع عن أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير المدارس جعل التلاميذ يحبون المدارس ويتفوقون فى الدراسة، مشيرًا إلى أن مدارس قرى القنطرة شرق عانت لسنوات طويلة من الإهمال قبل أن تطورها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف «عبدالبديع»: «كانت المبانى متهالكة وكذلك المقاعد، ما كان يتسبب فى جعل الأطفال يكرهون المدارس»، لافتًا إلى أن المبادرة طورت المدارس القديمة وأنشأت مدارس جديدة.

وتابع: «التلميذ الآن يشعر بالسعادة، ما سيجعله يهتم بالدراسة ليكون نافعًا لبلده وأهله»، موجهًا الشكر للرئيس السيسى الذى يبذل مجهودات كبيرة ليعيش كل مصرى حياة كريمة.

إسلام أحمد: المبادرة تُنهى سير الطلاب عدة كيلومترات

ذكر إسلام أحمد، أحد المواطنين، أن قرى «القنطرة شرق» كانت فى طى النسيان، على مدار سنوات طويلة، حتى جاءت مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنتشل أهالى هذه القرى من الإهمال.

وأوضح أن قرى «القنطرة شرق» كانت تعانى من عجز صارخ فى المدارس، ما يدفع طلابها إلى السير عدة كيلومترات للذهاب إلى مدارسهم، ما يصيب كثيرًا منهم بالإحباط ويجعلهم يفكرون فى ترك التعليم، لكن جاءت مبادرة «حياة كريمة» لتنهى هذه الأزمة الكبيرة.

وأضاف: «تم إنشاء عدد من المدارس القريبة من التجمعات السكنية، حتى يتلقى الطلاب تعليمهم فيها دون الحاجة للسير عدة كيلومترات كما كان يحدث فى الماضى».

ياسين شحاتة:تحمى الفتيات من التسريب لبُعد المسافات

أكد ياسين شحاتة أن قرى مدينة «القنطرة شرق» كانت تفتقر لوجود مدارس فى مختلف المراحل التعليمية، ما يدفع أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم فى مدارس تبعد بضعة كيلومترات عن محال إقامتهم، وهو ما يعرضهم لمشقة كبيرة، وجعل العديد من الطلاب خاصة الفتيات يتركون التعليم نهائيًا، بسبب الخوف عليهن من بُعد المسافة.

وأضاف «شحاتة»: «إنشاء مدارس جديدة ضمن مبادرة (حياة كريمة)، فى قرى ونجوع القنطرة شرق ينهى هذه الأزمة تمامًًا، ويسهم فى إقبال الطلاب على التعليم بمختلف مراحله، وبالتالى القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم المنتشرة فى قرى كل المركز».

عبدالسلام أحمد: تسهم فى القضاء على البلطجة والعنف وتحقق التنمية

رأى عبدالسلام أحمد، مواطن، أن التعليم هو القاطرة الحقيقية لتحقيق التنمية فى جميع المجالات، مشيرًا إلى أن الاهتمام بقطاع التعليم فى القرى الأكثر فقرًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» يسهم فى إنشاء جيل مفيد لنفسه ولوطنه.

وأشار «أحمد» إلى أن الاهتمام بالتعليم فى المناطق الأكثر فقرًا يقضى بشكل كبير على البلطجية ويخلق جيلًا متعلمًا قادرًا على تغيير مصر للأفضل، مشددًا على أن التعليم هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية والقضاء على ظواهر البلطجة والعنف.

أحمد سالم: تحل أزمة نقص المقاعد

رأى أحمد سالم، مواطن، أن الاهتمام بالتعليم سينعكس بالإيجاب على مستوى المعيشة وسيحقق التنمية لمصر، مشيرًا إلى أن مدارس القنطرة شرق كانت تعانى من نقص المقاعد وزيادة كثافة الطلاب فى الفصول، ما كان يؤثر سلبًا على مستوى الطلاب.

وقال «سالم»: «كلما زاد عدد الطلاب يقل التركيز، لذا فإن التطوير سيحسن المستوى الدراسى للطلاب»، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية غيرت القرى المصرية للأفضل، وجعلتها مثل المدن، عبر توفير جميع الخدمات وحل المشكلات.