«اورنچ مصر» تستعرض أحدث حلولها وخدماتها الذكية خلال مشاركتها فى «Cairo ICT 2021»

أعلنت اورنچ، أسرع شبكة فى مصر، عن مشاركتها فى فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة للتكنولوجيا Cairo ICT 2021 تحت شعار «التحدى الرقمى» TheDigital Challenge خلال الفترة من ٧ إلى ١٠ نوفمبر الحالى بمركز مصر للمعارض الدولية فى القاهرة الجديدة.

وتستعرض فيه «اورنچ مصر» أحدث تقنياتها المتطورة وحلولها الذكية والرقمية لتلبية نطاق واسع من احتياجات مقدمى الخدمات فى القطاعات المختلفة بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وتحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

ويضم جناح «اورنچ مصر» مجموعة متنوعة من الحلول والتقنيات الرقمية فى مجالات الأمن السيبرانى وإدارة مراكز التحكم ومراكز البيانات، فضلًا عن الحلول المتخصصة لتقديم خدمات ذكية أكثر تطورًا فى القطاعات الحيوية بالنسبة للمواطنين كالنقل الذكى والتعليم عن بعد والطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى عرض المبادرات التى أطلقتها «اورنچ مصر» فى إطار مسئوليتها المجتمعية، والتى نجحت من خلالها فى دعم ومساندة الموهوبين والمبدعين والمبتكرين فى مجالات التحول الرقمى بمصر.

وتسلط «اورنچ» الضوء على تقنياتها المتطورة فى تصميم وبناء المشاريع الرقمية الاستراتيجية وإدارتها وتشغيلها، كمراكز إدارة البيانات ومراكز تأمين الشبكات الخاصة بالمدن الذكية الجديدة، وما يرتبط بذلك من خدمات ذكية تقدم فى تلك المدن، مثل التى تقوم بها اورنچ فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى قطاع المسئولية المجتمعية ودعم الشباب، تسلط اورنچ فى جناحها الضوء على المبادرات والمشروعات المؤثرة التى أطلقتها فى إطار دعم الابتكار والإبداع، خاصة بين فئة رواد الأعمال، ومن بينها «مركز اورنچ الرقمى» الذى أطلقته بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالنيابة عن الحكومة الألمانية، والذى يقدم التدريبات والاستشارات الرقمية المجانية للشباب المصرى بغرض تحسين ورفع مهاراتهم الرقمية وتعزيز قابليتهم للتوظيف. ويجمع مركز اورنچ الرقمى فى ذات المكان قسمًا خاصًا بدعم البرمجيات، ومختبرًا للتصنيع الرقمى، ومسرع أعمال للشركات الناشئة، ليقدم المركز مجموعة شاملة لكل الخدمات التى تدعم احتياجات الشباب الرقمية وريادة الأعمال التكنولوجية.

جدير بالذكر أن اورنچ مصر قد فازت بجائزة «Speedtest» المقدمة من شركة «Ookla» العالمية كأسرع شبكة موبايل إنترنت فى مصر، بعد حصدها أعلى الأرقام فى سرعة تنزيل البيانات «الداونلود» والتحميل «الأبلود» عبر الإنترنت، وبهذا التكريم تحافظ اورنچ على صدارتها للسوق المصرية للعام الخامس على التوالى.

وبهذه المناسبة، عبَّر الأستاذ هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «اورنچ مصر»، عن حماسه للمشاركة فى دورة هذا العام من Cairo ICT، والتى تمثل اليوبيل الفضى لأهم وأعرق حدث تقنى شامل فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتابع: «اورنچ مصر جاهزة لإبهار زوار جناحها بباقة غنية من التقنيات الحديثة والخدمات والفعاليات التى تعكس التطورات الجديدة فى أنشطة الشركة، والتى ترسخ مكانتها كمزود متخصص واعتمادى لكل الخدمات التكنولوجية والرقمية الذكية، ونحن سعداء، أيضًا، بكون كل تلك الجهود تصب فى صالح خدمة توجهات الدولة المصرية التى تسير بخطى واسعة لتطبيق استراتيجيتها للتحول الرقمى، بما فى ذلك من فرص هائلة لكل الشركات المهتمة بتطوير قدراتها والتكيف مع متطلبات العصر الحديث».