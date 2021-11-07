الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استعد للقبض| مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفى الدولة

صرف المرتبات
صرف المرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021.. تتجه محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بحثُا عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021، والتى حددتها وزارة المالية على عدة مجموعات للحد من التكدس أمام ماكينات الصراف الآلى، فى إطار خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

وفى هذا الصدد، حددت وزارة المالية مواعيد صرف شهر نوفمبر 2021 لتبدأ فى غضون أسبوعين اعتبارًا من يوم 23 وحتى يوم 25 من الشهر الجارى، مع تحديد يومين إضافيين لصرف مرتبات موظفى باقى الجهات ممن تخلفوا عن الصرف وفق المواعيد المحدده لكل مجموعة من الوزارات.

موعد صرف مرتبات المجموعة الأولى من الوزارات

ويطلق يوم الثلاثاء 23 نوفمبر صرف مرتبات أول مجموعة من الوزارات والهيئات والجهات التابعة، بعدد 27 جهة هم وزارات الصحة، التضامن الاجتماعى، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدنى، البيئة،  السياحة، البترول،  التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، شئون مجلس النواب، قطاع الأعمال العام، الداخلية، الأوقاف والجهات التابعة لهم من مصاح وهيئات عامة خدمية واقتصادية، كما تشمل عدد من الهيئات المستقلة وهى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى، الجهاز المركزى للمحاسبات، مجلس النواب.

وتباشر المجموعة الثانية من الوزارات والجهات التابعة والهيئات المستقلة الصرف يوم الأربعاء 24 نوفمبر الجارى بعدد 17 جهة هى: وزارات التعليم العالى، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولى، والجهات التابعة لهم والقضاء، إلى جانب هيئات وجهات مستقلة تشمل: النيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للإنتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

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ويختتم الصرف يوم 25 نوفمبر للمجموعة الثالثة على مستوى 9 وزارت وجهات مستقلة وهى: وزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، والجهات التابعة لهم من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية، ومديريات الخدمات بالمحافظات التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطرى، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى هيئات مستقلة/ جهات وهى الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، وباقى الجهات الأخرى.

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وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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