«فودافون» تستعرض حلولًا تكنولوجية لدعم ومساندة المشروعات القومية فى «كايرو آى سى تى 2021»

تشارك شركة فودافون مصر بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT2021، الذى يعقد خلال الفترة من ٧ إلى ١٠ نوفمبر الجارى.

تأتى مشاركة فودافون مصر فى الدورة الخامسة والعشرين من المعرض فى إطار دعمها الدائم والمستمر الجهود الحكومية والمشروعات القومية، التى تخدم المجتمع المصرى وتسانده للوصول إلى عملية التحول الرقمى وأهداف ٢٠٣٠.

واستعرضت فودافون فى جناحها، هذا العام، مجموعة من أحدث الحلول التكنولوجية التى تؤكد ريادة الشركة فى دمجها عنصر التكنولوجيا، فيما يخدم حياة المواطن المصرى.

وجاءت مجموعة من القطاعات على رأس أولويات الشركة لهذا العام، وهى: الصحة الرقمية، التعليم الرقمى، الشمول المالى، الزراعة الرقمية/الذكية وترشيد استهلاك المياه، بدءًا بمشروع التأمين الصحى الذى تلعب فيه فودافون دور الشريك الاستراتيجى للحكومة المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، إلى جانب التعليم الرقمى الذى يُعد واحدًا من أهم المحاور التى تقوم فودافون بالتركيز على تحقيقها فى مجموعة من المدارس والقرى، بجانب تقديمها منصة «تعليمى» التى يبلغ عدد مستخدميها أكثر من مليون، وفى مجال تكنولوجيا إنترنت الأشياء، تصدرت فودافون هذا المجال بتقديمها حلول الزراعة الذكية وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى جهودها المستمرة فى التوسع فى خدمات محفظة الشركة الإلكترونية الرائدة «فودافون كاش» بهدف تحقيق الشمول المالى، ومن خلال تلك الحلول التكنولوجية الرقمية تؤكد فودافون ريادتها فى تقديم أحدث الحلول التكنولوجية لمستقبل رقمى مستدام.

وبهذه المناسبة، عبّر محمد عبدالله، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، عن حماسه الشديد للمشاركة فى الدورة الحالية من Cairo ICT2021، وقال: «تسعدنا المشاركة بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا؛ نظرًا لما يمثله المعرض من منصة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا الكبرى لعرض أحدث ابتكاراتها، بما يسهم فى تيسير حياة المواطنين، حيث يعد التحول الرقمى المحور الدائم لاستراتيجية فودافون للعمل فى السوق المصرية، ولذلك سيظل أحدث الخدمات التكنولوجية والحلول الرقمية على رأس أولوياتنا من أجل مستقبل رقمى مستدام».

وأضاف: «يأتى كل الخدمات المقدمة بهذه الدورة لمعرض Cairo ICT فى إطار توجهات الدولة من حيث تطبيق التحول الرقمى والشمول المالى، طبقًا لرؤية ٢٠٣٠، وتقديم خدمات جديدة لعملائنا للحفاظ على ريادتنا لسوق الاتصالات فى مصر».

وقامت فودافون بعرض فيديو مصور من محافظة الأقصر، أوضحت الشركة من خلاله أهم تطورات التطبيقات والحلول التكنولوجية التى قدمتها الشركة بالتعاون مع الحكومة والمؤسسات المختلفة، ومدى تأثيرها على تسهيل حياة المواطنين وتنمية وتطوير عملية التحول الرقمى، وجاء على رأس تلك المشروعات القومية الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة والسكان لميكنة مشروع التأمين الصحى الشامل، حيث شملت تلك المرحلة رقمنة كاملة للمستشفيات؛ بدءًا من أنظمة إدارة المعلومات وأنظمة الأشعة إلى تخطيط موارد المؤسسات والإدارة المالية، كما تشارك فودافون فى التنسيق مع الحكومة لتطبيق الخدمات التكنولوجية المتطورة وأهم عناصر التحول الرقمى فى تنفيذ عملية التشغيل الآلى الكامل للمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحى.

وبدأ هذا المشروع القومى فى مدينة بورسعيد، ثم تم تطبيقه فى الإسماعيلية والأقصر، وسوف تستمر الشركة فى الوصول إلى المزيد من المحافظات من خلال التنسيق مع جميع الموردين لإنشاء منصة خدمات رعاية صحية رقمية، لتنفيذ الرقمنة فى نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر ليقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد.

وإيمانًا من الشركة بأهمية دمج التكنولوجيا بالقطاعات الأخرى، جاء التركيز، هذا العام أيضًا، على قطاعات متنوعة، لتشمل الحلول المقدمة حلولًا لتطوير الزراعة الذكية وترشيد استهلاك المياه، وأثبتت فودافون خلال المعرض ريادتها فى هذا المجال من خلال عرضها أحدث تقنيات إنترنت الأشياء؛ لتقديم حلول الزراعة الذكية.