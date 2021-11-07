مذكرة تفاهم بين «القوى العاملة» و«كاد ماسترز» لتوفير الخدمات التدريبية

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أمس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة «كاد ماسترز»، الذراع الأكاديمية لشركة «أوتوديسك» العالمية الرائدة فى مجال صناعة البرمجيات الهندسية وإنتاج برامج التصميم ثلاثى الأبعاد والتصميمات الداخلية، بشأن إقامة تعاون بين الطرفين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، والعمل معًا من أجل توفير الخدمات التدريبية وشهادات الاعتماد الدولية لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المؤهلة، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى كل مناحى الحياة.

ووقّع مذكرة التفاهم عن وزارة القوى العاملة، حسين صبرى البكباشى، مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى، وعن الشركة طاهر سعيد، المدير التنفيذى لشركة «كاد ماسترز»، بحضور محمد صالح، المدير الإقليمى لشركة «أوتوديسك» بالشرق الأوسط، وحازم نبيل، مدير الشركة بمصر وليبيا.

وقال الوزير: إن المذكرة تهدف إلى التعاون لإعداد قوى عاملة مدربة تنخرط فى سوق العمل وتلبى احتياجاته، وذلك من خلال تأهيل الشباب من الجنسين، وتقديم برامج تدريبية عالية الجودة بشهادات دولية لتدريب الشباب على مهن المستقبل، عبر تدريب ٦٠ مدربًا متخصصًا فى البرامج التخصصية، منهم ٢٠ مدربًا على برنامج «Fusion 360» فى مجال تصميم الأثاث، و٢٠ مدربًا على برنامج «Fusion 360» فى مجال التصميم المعدنى «Sheet Metal»، و٢٠ مدربًا على برنامج «AutoCAD» فى مجال الرسم الهندسى، وذلك لضمان استدامة الاستفادة من البرامج التدريبية للشباب من خلال هؤلاء المدربين.

وبموجب مذكرة التفاهم تتعهد وزارة القوى العاملة بإتاحة مراكز التدريب اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية المتفق عليها بين الجانبين، وتقديم كل أوجه التعاون مع الشركة لإتاحة برامجها التدريبية المتخصصة التى تؤهل الشباب للحصول على الشهادات المعتمدة وتلبية احتياجات سوق العمل، فضلًا عن اختيار المتدربين المؤهلين للحصول على برامج إعداد المدربين، بالإضافة إلى الإعلان وتلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالتدريب.