فعاليات قوية فى «Cairo ICT»: أكبر معرض لقطاعات التكنولوجيا

أعرب أسامة كمال، الرئيس التنفيذى لشركة «تريد فيرز إنترناشيونال»، المنظمة لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، عن سعادته بالمكانة التى وصل إليها المعرض، الذى يحتفل هذه الأيام بمرور ٢٥ عامًا على انطلاقه، لافتًا إلى أنه بات منصة رئيسية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة التى تتبارى لعرض أحدث حلولها التكنولوجية من خلاله.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، فعاليات الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكى واللوجستيات TransMEA، وتصاحبه الدورة الخامسة والعشرون لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا CairoICT، التى تُعقد تحت شعار The Digital Challenge، وذلك على مدار ٤ أيام متتالية فى الفترة من ٧ إلى ١٠ نوفمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتفقد الرئيس قاعات المعرض للاطلاع على أحدث التقنيات العالمية والمحلية لدعم مختلف قطاعات الدولة، وعلى رأسها قطاع النقل والطرق والمواصلات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونخبة من الوزراء وكبار قيادات الدولة.

وأشار «كمال» إلى أن الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكى TransMEA حظيت بحضور قوى من جانب كبرى شركات النقل والتكنولوجيا، وهو المعرض الذى انطلقت أولى دوراته داخل Cairo ICT، ثم تحوّل الآن لمعرض مستقل بذاته بعد النجاحات الكبيرة التى حققها على مدار دوراته السابقة، وذلك نظرًا للدفعة الكبيرة التى حصل عليها القطاع من الرئيس السيسى والدولة، ودعم الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وتابع: «اهتمام الدولة يعد رسالة مهمة للعالم، إذ أصبح معرض TransMEA للنقل الذكى أكبر معرض فى الشرق الأوسط وإفريقيا بمجال النقل».

وأوضح أن معرض CairoICT- فى دورته الحالية- يتضمن إقامة الدورة الثامنة لمعرض PAFIX للمدفوعات المالية والرقمية، وأيضًا الدورة السادسة لـ«ساحة الابتكار» Innovation Arena، ويتضمن- لأول مرة- إقامة معرض Connecta لمخاطبة الشباب وعشاق الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية.

وقال «كمال»: «نحن ننظم خلال ٢٠٢١ أكبر معرض مجمع لقطاعات التكنولوجيا، وبذلك تكون دورة العام الجارى من معرض Cairo ICT هى الأكبر فى تاريخه، من خلال المساحة وعدد الشركات العارضة والحضور الدولى الكبير، كذلك من خلال حجم التحديات أمام المعرض، وعلى رأسها جائحة كورونا العالمية».

وأضاف: «المعرض حظى بمشاركة كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى التكنولوجيا، بجانب شركات كثيرة تشارك لأول مرة فى فعاليات المعرض».

وحول عدد الشركات المشاركة فى مجموع المعارض خلال ٢٠٢١، أوضح «كمال»: «يصل عدد الشركات العارضة إلى ٦٢٠ شركة تقريبًا، وجرى التنسيق مع القائمين على مركز مصر للمعارض الدولية من أجل التأكيد على الإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ أمن وسلامة الزائرين، يزيد عليها هذا العام وجود شاشات تعرض عدد الأشخاص الموجودين داخل كل قاعة بالمعرض، بحيث لا يزيد عدد الحضور فى نفس القاعة على عدد معين، وفى حالة الزيادة يجرى توجيه الآخرين إلى القاعات الأخرى الأقل من حيث عدد الحضور».

وحول التقنيات الجديدة التى يجرى عرضها خلال معرض Cairo ICT هذا العام، قال: «جناح وزارة العدل يعرض الخدمات المميكنة والرقمية الجديدة التى يقدمها للجمهور، ولأول مرة بمعرض Cairo ICT يشارك مصنع الوثائق المؤمنة، الذى افتتحه رئيس الجمهورية فى أبريل الماضى، والذى يعمل بأعلى تكنولوجيا موجودة عالميًا لإصدار الوثائق الرسمية والحكومية المؤمنة ضد التزوير والتزييف».

وتابع «كمال»: «يتضمن المعرض استعراض أول طريق داخل مصر يعتمد على تقنية النقل الذكى ITS، حيث يجرى الكشف عن التقنية المستخدمة فى تأمين الطريق ومراقبته ومتابعة الكثافات المرورية عليه بشكل تقنى متطور، بجانب تخصيص منطقة لتكنولوجيا المتاحف التى يتم داخلها استعراض التقنيات الداعمة لقطاع السياحة والآثار».