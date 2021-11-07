الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

10 معلومات عن مآثر المرصفي رئيس راديو النيل الجديد

مآثر المرصفي
مآثر المرصفي

أصدر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرارًا بتعيين الإعلامية مآثر المرصفي رئيسًا لراديو النيل وتستعرض الدستور أبرز المعلومات عن الإعلامية الشهيرة التي خلفت الإعلامي طارق أبو السعود في منصب رئيس راديو النيل. 

1- حاصلة على ليسانس الآداب، قسم اللغة الانجليزية. 

2- تزوجت من الكاتب الصحفي الراحل محمد حمدي. 

3- عملت في مختلف مجالات الإعلام من صحافة وترجمة وتحرير وإذاعة وتلفزيون، كما عملت بعدد من البعثات الدبلوماسية.

4- ترأست مجلس تحرير مجلة صوت الشرق لمدة 15 عامًا.

5- التحقت بالإذاعة المصرية عام 1992.

6- انتقلت إلى شبكة الإذاعات المتخصصة في بداية تأسيسها كمذيعة أخبار في إذاعة الأخبار والموسيقى التي أصبحت فيما بعد راديو مصر.

7-  تدرجت في راديو مصر حتى أصبحت مدير إدارة البرامج، وبعدها مديرا عاما للمحطة.

8-  عملت لفترة في هيئة الإذاعة البريطانية BBC، حيث كانت أول مذيعة مصرية تلتحق باستديوهات البث الإذاعي لـBBC بالقاهرة وقت حرب الخليج الثانية، وقدمت فترات إخبارية متميزة ومهمة.

9-  إلى جانب عملها الإعلامي لديها خبرة طويلة في مجال العلاقات العامة والتسويق، حيث عملت كمستشار إعلامي لعدد كبير من المؤسسات والهيئات المحلية والدولية.

10- رئيسًا لراديو النيل.

كان مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد قرر  تعيين مآثر المرصفي رئيسا لشبكة راديو النيل، وترقية طارق أبو السعود مستشارًا للراديو لرئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة.

مآثر المرصفي المتحدة الشركة المتحدة رئيس راديو النيل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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