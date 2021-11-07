الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سنغافورة: خطط لإحياء غابة مهددة بالانقراض في محمية لابرادور الطبيعية

محمية لابرادور الطبيعية
محمية لابرادور الطبيعية

ذكر مجلس المنتزهات الوطنية في سنغافورة أنه سيتم استعادة غابة شاطئية ساحلية بمساحة 2.5 هكتار في الواجهة البحرية الجنوبية الكبرى لسنغافورة، وذلك في إطار خطة عمل جديدة لاستعادة الغابات في محمية لابرادور الطبيعية.
وقال وزير التنمية الوطنية ديزموند لي - وفقًا لقناة (آسيا نيوز) الإخبارية - إن خطة الاستعادة ستشهد أيضًا تطوير مسار (كيبل) الساحلي الجديد اعتبارًا من عام 2022، حيث تصبح الغابة الساحلية والممر بمثابة حاجز مادي وبيئي بالغ الأهمية لغابة ساحلية مجاورة تبلغ مساحتها 10 هكتار.
ووصف الغابة الساحلية بأنها واحدة من الموائل النادرة والفريدة من نوعها في محمية لابرادور الطبيعية، إذ أنها تضم بعض الأنواع النادرة للغاية من النباتات التي تتحمل التعرض للملوحة وظروف التربة الأكثر فقرًا.
وأضاف أن المرونة البيئية والمناخية لهذا الموطن الأساسي سيتم تعزيزها بشكل أكبر من خلال استعادة غابة الشاطئ الساحلية، إضافة لزراعة حوالي 5000 شجرة أصلية مناسبة لبيئة الغابات الساحلية في المنطقة، والتي ستوفر الغذاء والمأوى لأنواع الحيوانات المحلية وتعزز مرونة النظام البيئي.
يُشار إلى أن محمية لابرادور الطبيعية هي موطن لأكثر من 100 نوع من الطيور و15 نوعًا من أشجار المانجروف، والتي تشمل الأنواع المهددة بالانقراض مثل البلبل ذي الرأس المصنوع من القش.

سنغافورة البحرية الجنوبية

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