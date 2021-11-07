برلمانية تطالب بوضع ضوابط لتداول حبوب الغلة السامة

طالبت الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمنع تداول حبة الغلة والمشهورة بالحبة القاتلة بحيث لا يتم تداولها وبيعها بمحلات المبيدات المنتشرة في أنحاء القرى، قائلة إنه لا يجب بيعها لأى شخص إلا بعد تدوين اسمه ورقمه القومي وسبب شراؤها، كما لا يجب بيعها لصغار السن أو الشباب المراهقين، مع تشديد الرقابة من قبل شرطة المسطحات بوزارة الزراعة على المحلات التجارية التى تبيع مثل هذا النوع من الأقراص، مع التوعية المجتمعية المستمرة من خطر تناولها.

وأضافت الدكتورة هناء سرور في بيانها اليوم، أنه في حالة صرف تلك الحبوب للفلاح لابد أن يكون من خلال مصدرها الشرعى وهو الجمعيات الزراعية وبالحيازة الزراعية وبفاتورة معتمدة ويتم تسجل صرفها في دفاتر خاصة موضح بها كمية الصرف ومن قام بصرفها لحين تطبيق نظام الكارت الذكي بدلا من الحيازة الزراعية الورقية وربط صرف تلك الحبوب بالكارت الذكي للفلاح لإحكام السيطرة على تداول هذه الحبوب.

ونوهت بأنه على الرغم من دور هذه الحبة في مكافحة آفات الحبوب المخزونة إلا أن هذه الحبة القاتلة أصبحت مصدر رعب وزعر وترهيب لأهالينا بقرى الريف المصرى بصفة خاصة والمدن بصفة عامة، وتحولت من وسيلة لحماية المحصول لأداة قتل سهلة ومتداولة فى الأسواق، وهو ما نجده فى صفحات الحوادث ومواقع التواصل الاجتماعى التى تنقل يوميا حكايات عن الانتحار بواسطتها.

وفى ضوء خطورة هذا الأمر، طالبت سرور تكثيف الحملات من جانب وزارة الزراعة والجهات المعنية لتقنين استخدام حبة الغلال، وكذلك دور وسائل الإعلام الهام لتوعية المواطنين والشباب من مخاطرها، لاسيما وأن الانتحار أمر محرم شرعاً.