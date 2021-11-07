«زوهو» تستعرض آخر إصدارات برامجها والحلول الرقمية السحابية

تشارك «زوهو»، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة، لأول مرة، فى معرض «كايرو آى سى تى ٢٠٢١»، حيث تستعرض آخر إصدارات برامجها، وتسلط الضوء على تطبيقاتها الموحدة ضمن باقة «زوهو ون»، نظام التشغيل للشركات، التى تتبنى تقنيات مثل الواقع المعزز وتعلم الآلة. وتهدف «زوهو» من خلال وجودها فى المعرض هذا العام إلى الانضمام إلى الشركات المحلية والعالمية الرائدة لإبراز الحلول الرقمية السحابية المطورة للأعمال لديها، التى تشمل أكثر من ٥٠ برنامجًا وتطبيقًا. وقال على شبدار، المدير الإقليمى لشركة «زوهو» فى الشرق الأوسط وإفريقيا: «يسعدنا المشاركة لأول مرة فى معرض (كايرو آى سى تى) الذى يعد ملتقى محوريًا للمبتكرين والمطورين فى المجال الرقمى وصناع القرار فى مصر والمنطقة لتبادل الأفكار والخبرات.