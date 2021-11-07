الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس نصاب استولى على أموال المواطنين في مصر القديمة

حبس نصاب
حبس نصاب

جدد قاضى المعارضات بجنوب القاهرة، حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها، وحرر محضر بالواقعة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام عضو مجلس إدارة شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبمواجهته أعترف بنشاطه الإجرامي، وتم الاستدلال على أحد المجنى عليهم وباستدعائه تعرف على المتهم واتهمه بالنصب عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات جنوب القاهرة النصب والاحتيال علي المواطنين المواطنين بدعوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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