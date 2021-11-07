بعد محاولة اغتياله.. ولي عهد أبوظبي يتصل بالكاظمي ويؤكد دعمه للعراق

أجرى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقب تعرضه لمحاولة اغتيال في العاصمة بغداد بمقر إقامته.

واطمأن محمد بن زايد خلال الاتصال على سلامة الكاظمي وصحته إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها، مؤكدا وقوف الإمارات وتضامنها مع العراق في مساعيه نحو الاستقرار والأمان والتنمية بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيَّرة مفخَّخة.

من جهته أكد الكاظمي في كلمة مسجلة وجهها إلى جميع العراقيين، أن الصواريخ الجبانة والمسّيرات لا تبني الأوطان.

تشكيل لجنة تحقيق بالهجوم

وقد شكّل المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، لجنة عليا للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال مصدر أمني رفيع القول إن اللجنة العليا التي شكلها المجلس الوزاري للأمن الوطني ستكون برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعضوية وكيل شئون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الفريق أحمد أبورغيف.

وأضاف أن "اللجنة تضم أيضا في عضويتها رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبدالأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير الشمري، ورؤساء أجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني، للتحقيق في محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني- خلال جلسة عقدها اليوم- أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هي استهداف خطير للدولة العراقية، متعهدا بملاحقة الجهات المتورطة في هذه المحاولة.