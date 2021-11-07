الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس مجلس الدولة يستقبل سفير العراق فى القاهرة

جريدة الدستور

التقى رئيس مجلس الدولة  المستشار محمد حسام الدين، سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي.

ونقل السفير الدليمي تحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى  فائق زيدان متمنياً لمصر المزيد من التقدم والازدهار، وبحث الطرفان سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ودفعها إلى آفاق أرحب، مستعرضين المشهد السياسي العراقي وأكد  السفير أن القضاء العراقي يتمتع باستقلالية تامة وأن أهميته تصب في مصلحة الشعب بكل أطيافه.

وأشار إلى عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين في كل المجالات ودعا إلى تبادل الخبرات خصوصاً في مجال القضاء وتبادل الزيارات الرسمية، لما له من أهمية قصوى تنعكس على استقرار وأمن الدول، مشيراً إلى أن العراق انتقل فعلياً من مرحلة محاربة الإرهاب، إلى مرحلة إعادة الإعمار والبناء والاستثمار.

ولفت السفير إلى تقدم العلاقات بين البلدين الشقيقين بعد عقد العديد من القمم وتطبيق مستخرجات اللجنة العليا المشتركة بينهما.

من جانبه عبر رئيس مجلس الدولة عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً استعداد مصر لدعم العراق في كل المجالات، لما له من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، مستنكراً محاولة استهداف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، متمنياً أن ينعم الشارع العراقي بالاستقرار والهدوء.

وأثنى على الجهود الأمنية والسياسية والاقتصادية والدولية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء ونجاحه في إجرائه الانتخابات البرلمانية وبإشراف دولي، وأشاد  بالقضاء العراقي المتميز بكل اختصاصاته ونقل تحياته إالى نظيره رئيس مجلس القضاء الأعلى  فائق زيدان ومتمنياً أيضاً المزيد من التقدم والازدهار لجمهورية العراق.

كما استعرض أمين عام مجلس الدولة المستشار طه كرسوع، مهام مجلس الدولة وأهميته في فصل المنازعات الإدارية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.

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