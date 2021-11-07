الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة 4 متهمين بإشعال النار في منزل بالمقطم ووفاة طفل.. غدا

إشعال النار في منزل
إشعال النار في منزل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الاثنين، محاكمة 4 متهمين بتهمة وضع نار عمدًا في مبنى مسكون بالمقطم.

 

إشعال النار في منزل بالمقطم ووفاة طفل

 

وتبين أن المتهمين بالقضية كل من: «محمد.ع» عامل و«كامل .م» وشهرته رامي، و«هاني .م»، و«صلاح .ع»، حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين  جمال إبراهيم عليوة وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، بأن المتهمين بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، قام المتهم الأول بأن وضع النار عمدًا في مبنى سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال «جازولين»، وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ما تسبب في وفاة الطفل هاني عماد.

التحريض على الجريمة

واضاف قرار الإحالة، أن المتهمين الباقيين اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدًا بمسكن المجني عليه عماد محمود بأن توجهوا لمكان تواجده وحرّضوه على ارتكاب الجريمة، واتفقوا معه على ارتكابها مقابل مبلغ مالي.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة، كما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية لإدارة الحرائق أن الحريق نشب نتيجة اتصال مصدر حراري «سريع ذو لهب مكشوف» باستخدام كمية من مادة الجازولين كونها من المواد المعجلة بالاشتعال.

تقرير الطب الشرعي بخصوص الواقعة

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أن الطفل المجني عليه هاني عماد في العقد الثاني من العمر، وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بالجسد بنسبة 30%.

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أمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات بالاتهامات السابقة.
 

محاكمة 4 متهمين وضع نار عمدا مبني مسكون طفل محكمة جنايات المقطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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