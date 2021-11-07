الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«مسام» ينتزع 1400 لغم فى اليمن خلال أسبوع

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1443 لغما خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات.
وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد - أن الألغام التي انتزعها، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و520 لغما مضادا للدبابات، و915 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتان ناسفتان.
وأشار إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن بلغ 286 ألفا و80 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية في أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

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