باكستان وإيران توافقان على زيادة التبادل التجارى لـ5 مليارات دولار

اتفقت باكستان وإيران على العمل على زيادة حجم التبادل التجاري المشترك إلى 5 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال الاجتماع التاسع للجنة التجارية المشتركة لبحث الجوانب المتعلقة بدعم التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال النقل ومناقشة اتفاقية التجارة الحرة وبناء أسواق حدودية وغيرها من القضايا التي تؤثر على التجارة الثنائية، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في المعارض بين البلدين.

من جانبه، شدد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للتجارة والاستثمار، عبد الرزاق داود، على ضرورة توسيع قاعدة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، قائلا: "إن كلا البلدين اتفقا على أهمية بدء محادثات أولية حول اتفاقية التجارة الحرة لزيادة حجم التجارة الثنائية وفرص الاستثمار".

وبدوره، قال وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، سيد رضا فاطمي أمين، إن "إيران مستعدة لإزالة الحواجز التجارية مع باكستان لتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، مؤكدا الحاجة لوضع خطة دقيقة تسهل الاستثمار في إيران لمنظمي الأعمال الباكستانيين.