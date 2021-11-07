الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الوطنية للتدريب»: زيارة للمتحف القومى للحضارة المصرية

للمتحف القومي للحضارة
للمتحف القومي للحضارة المصرية

قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بعمل زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية، ضمن أنشطة وفعاليات البرنامج التدريبي الخاص بأعضاء مجلس الدولة من دفعتي 2016 و2017، لزيادة الوعي الثقافي والتاريخي للمتدربين.

شملت الزيارة جولة داخل المتحف مع جولات إرشادية داخل القاعة المركزية، وقاعة المومياوات الملكية.

يأتي هذا البرنامج تكليلًا للتعاون المثمر بين الأكاديمية ومجلس الدولة المصري، الذي انطلق منذ 2019 ويهدف البرنامج التدريبي إلى تدريب أعضاء مجلس الدولة، والمشاركة في توجه مجلس الدولة نحو خلق كوادر قضائية تمتلك العديد من مهارات القيادة والمهارات الشخصية والإدارية المهمة التي يجب أن يتحلى بها أي رجل دولة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

مائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تنصح بارتداء الملابس الخريفية هذا الأسبوع

مواعيد القطارات الروسية على خط القاهرة - أسوان والعكس

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

مصدر أمني يوضح حقيقة قيام سائق بخطف فنانة

محمد شريف يكشف لـ«الدستور» سر عودته لـ منتخب مصر

وزير التعليم العالي: لن يدخل الامتحانات سوى الطلاب المطعمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

لواء.حمدى البطران

موقف الدولة من مبادرة وقف العنف

أسماء محفوظ

الأبوة لا تسقط بالتقادم

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبى أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

صور

صور عقار الكونيسة المنهار

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائى

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«البرلمان العربى» يدين الاقتحامات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

قاضى قضاة فلسطين يدعو لمحاكمة حاخام يهودى دعا لهدم مسجد قبة الصخرة

فلسطين: «بينيت» يتحدى أمريكا برفضه إعادة فتح القنصلية بالقدس الشرقية