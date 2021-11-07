«الوطنية للتدريب»: زيارة للمتحف القومى للحضارة المصرية

قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بعمل زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية، ضمن أنشطة وفعاليات البرنامج التدريبي الخاص بأعضاء مجلس الدولة من دفعتي 2016 و2017، لزيادة الوعي الثقافي والتاريخي للمتدربين.

شملت الزيارة جولة داخل المتحف مع جولات إرشادية داخل القاعة المركزية، وقاعة المومياوات الملكية.

يأتي هذا البرنامج تكليلًا للتعاون المثمر بين الأكاديمية ومجلس الدولة المصري، الذي انطلق منذ 2019 ويهدف البرنامج التدريبي إلى تدريب أعضاء مجلس الدولة، والمشاركة في توجه مجلس الدولة نحو خلق كوادر قضائية تمتلك العديد من مهارات القيادة والمهارات الشخصية والإدارية المهمة التي يجب أن يتحلى بها أي رجل دولة.