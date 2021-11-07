الأحد 07 نوفمبر 2021
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محافظات

محافظ أسوان يؤكد أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من أجل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين في مختلف التخصصات على مدار اليوم وبالجودة المطلوبة، خاصة في المناطق والقرى البعيدة والنائية.
جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل برئاسة اللواء أشرف أبو عيش مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالهيئة، وبحضور اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإضافة إلى مديرى الصحة وهيئة التأمين الصحى.
وخلال الإجتماع أشار اللواء أشرف عطية على أن هناك جولات ميدانية دورية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المنشأت الطبية الجارى تجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل حيث تم الإنتهاء من تطوير 77 وحدة صحية من إجمالى 112 وحدة صحية ، فيما تتراوح نسب التنفيذ في 11 مستشفى ما بين 92 % إلى 18 % ، وخاصة أن الدولة وجهت إستثمارات لتنفيذ المنظومة تصل إلى 11,7 مليار جنيه.

وتابع محافظ أسوان أن حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم اللوجستى اللازم لانطلاق المنظومة الجديدة بمختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل ، كما وجه اللواء أشرف عطية المسئولين بسرعة ترشيح عدد من المواقع لتخصيص مساحة من الأرض لإنشاء مقر دائم لمجمع هيئات التأمين الصحى الشامل.

من جانبه، أشار أشرف أبو عيش إلى أن دور الهيئات الثلاث الأساسية التى ستتولى إدارة وتطبيق المنظومة الجديدة ضمن القانون رقم 2 لسنة 2018 هى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكداً على أنه سيكون هناك العديد من المزايا والأساليب التكنولوجية التى سوف تقدمها المنظومة الجديدة وستساهم فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين بإجمالى مليون و600 مواطن على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الكشف والفحص الطبى الدقيق والمتخصص لكل حالة مرضية علاوة تخفيف العبء ومشقة السفر والانتقال للمرضى لتلقى العلاج المناسب. 

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