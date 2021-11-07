الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يلتقى رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر

جريدة الدستور

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الشيخ عبد الله بن حميد القاسمى رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وقرينته  الشيخة حصة بنت صقر القاسمى، والوفد المرافق لهما الذى يزور مصر حالياً وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لكلا الجانبين، وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعمق الروابط التى تجمع البلدين الشقيقين، وتوافق الرؤى تجاه مختلف الموضوعات المشتركة.

 

ومن جانبه، أشاد رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين البلدين وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

 

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وملحق الدفاع الإماراتى بالقاهرة.

 

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