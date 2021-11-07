برلمانية: مصر تشهد تطورًا ملحوظًا فى منظومة الطرق والنقل

أشادت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، بفعاليات الدورة الرابعة من معرض النقل الذكي واللوجستيات الذي نظمته وزارة النقل، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت رشدي إن مصر تشهد تطوراً ملحوظا في منظومة الطرق والنقل في عهد الرئيس السيسي، خاصة مع جهوده في تطبيق منظومة النقل الذكي بجميع وسائل المواصلات.

وأشارت رشدي إلى أن الكارت الذكي الذي أطلقته وزارة النقل اليوم باسم الرئيس السيسي سوف يستخدم في جميع وسائل النقل ما يسهل على المواطن ويحد من زحام الوقوف أما الطوابير، لافتة إلى وجود بيانات حامله بهذا الكارت خطوة جيدة لربط بيانات المواطن بمنظومة الرقمنة الجديدة التي تشهدها البلاد بالوقت الراهن.

كان الرئيس السيسي، قد شهد افتتاح مؤتمر ومعرض النقل الذكى، واستعراض منظومة النقل الذكي ضمن خطة وزارة النقل الحالية من خلال استخدام الكارت الموحد لاستخدام كل وسائل النقل.