البرلمان العربى يرحب بالتعاون مع «الهجرة» فى مبادرة اتكلم عربى

أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن سعادته بهذا الاجتماع مع وزيرة الهجرة، مثمنًا جهود الوزارة في مواصلة تنفيذ فعاليات مبادرة "اتكلم عربي" ورعاية رئيس الجمهورية لها، مؤكدًا أن البرلمان العربي داعم للمبادرة منذ البداية، وهنا مشروعات قوانين لتعزيز اللغة العربية والعمل بها وحمايتها باعتبارها أحد محاور الأمن القومي العربي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك عبر تطبيق "زووم" مع رئيس البرلمان العربي، للتنسيق بشأن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في ضوء انعقاد معرض إكسبو دبي، بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وداليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر.

ورحب العسومي بالمشاركة في الإعداد للندوة المرتقبة في اليوم العالمي للغة العربية في معرض "إكسبو دبي" والعمل على إنجاحها، واصفًا ذلك بأنه سلاح عصري مهم لمواجهة طمس الهوية الذي يتعرض له أبناء المنطقة العربية، خاصة في الوقت الحالي حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر بشكل كبير على عقول الأطفال والشباب وصياغة أفكارهم.

أضاف العسومي أن كل إمكانات البرلمان العربي مسخرة لدعم المبادرة: "ندرك أن مصر قلب العروبة النابض ونكن الاحترام والتقدير لاهتمامنا بهويتنا وتاريخنا ومبادرة اتكلم عربي تستحق المزيد من الدعم وتسليط الضوء على جهودها".

في ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الجانبين على إعداد خلية عمل مشتركة للتحضير من أجل إقامة الندوة تحت مظلة مصرية تتناول موضوع اللغة العربية ودورها في الحفاظ على الهوية والقيم العربية.

يأتي ذلك إطار تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال والشباب المصريين بالخارج.