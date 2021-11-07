الشيخ الشعراوي: عصفور تتسبب في مغفرة الخطايا لسيدنا عمر بن الخطاب

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، أحد أهم مفسري القرآن في العالم، إن هناك رجل رأى الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه في المنام "رؤية"، فذهب إليه وسأله فقال ماذا فعل الله بك يا ابن الخطاب، فرد عليه سيدنا عمر فقال غفر الله لى، قال بماذا؟ قال لأنى رأيت غلامًا يعبث بعصفور فاشتريته من الغلام حتى لا أفجعه في عصفوره، وأخذت العصفور وأطلقته.

أضاف الشعراوي، في مقطع فيديو مسجل تداوله بعض رواد "فيسبوك": فقال صحابي من الجالسين في المجلس، في تعجب إن هذه كل الأعمال التي عملها سيدنا عمر لم يوجد غير حكاية العصفور التي تغفر له، فرد عليه آخر في المجلس" يا أخى إفهم أما هذه فلغفر الخطايا، وأما ما عمل عمر من أعمال صالحات فلرفع الدرجات.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.