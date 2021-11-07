الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الشباب المصري» يطلق السمينار الأول بعنوان «دون مخلفات»

مجلس الشباب المصرى
مجلس الشباب المصرى

ينظم مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، مساء اليوم الأحد، فعاليات جلسة سمينار بعنوان قراءة في ملف cop، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ في جلاسكو، بحضور زعماء العالم وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية الحد من التغيرات المناخية، وفي إطار الاهتمام بنشر التوعية حول التغيرات المناخية.

ويعقد السمينار بمشاركة الدكتور صابر عثمان المنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مصر، وشريف الرفاعي عضو فريق برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتطوير الخطة متوسطة المدى 2021- 2025، وأحمد سبع رئيس موقع المناخ العربي، وتدير الجلسة الدكتور سوسن العوضي.

ويعتبر ذلك السمينار الفاعلى الأولى التي يطلقها مجلس الشباب المصري تحت عنوان سيمنار بدون مخلفات  ZERO WEST SEMINAR  ( لا زجاجات بلاستيكية ؛ لا مخلفات مكتبية؛ لا ورق)  كما أن كل شخص موجود سيزرع نبتة باسمه لامتصاص وخفض البصمة الكربونية.

كما أوصى المجلس في دعوات الحضور الخاصة بالسمينار استخدام عربات كهربائية أو وسائل نقل جماعية لخفض الانبعاثات استرشادا بما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة المناخ "كوب 26" في جلاسكو. 

وفي ذلك السياق، أكد محمد ممدوح أن قضية المناخ أصبحة قضية أساسية تعاني منها جميع المجتمعات مما أستدعى إتخاذ عدد من الإجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وهو الأمر الذي تعمل عليه الدولة في الفترات الأخيرة للوصول إلى مجتمع أكثر استدامة.

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