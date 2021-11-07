اتصالات مصر تشارك في الدورة 25 لمعرض “Cairo ICT 2021” تحت شعار The Digital Challenge

حازم متولي: حريصون على المشاركة في جهود الدولة للتحول الرقمي ونسعى لتقديم نموذجاً متميزاً لخدمات وإدارة أنظمة المدن الذكية في العاصمة الإدارية

تشارك اتصالات مصر في فعاليات النسخة الـ 25 للمعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “Cairo ICT 2021”التي تأتي تحت شعار The Digital Challenge، وتستمر من 7-10 نوفمبر الجاري بمشاركة العشرات من ممثلي الشركات التكنولوجية العالمية والإقليمية والمحلية بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل الذكي والمدن الذكية والشمول المالي والحلول التكنولوجية.

تعمل استراتيجية اتصالات مصر بالتماشي مع جهود الدولة المصرية لتحويل مصر إلى مركز اتصالات إقليمي وتفعيل رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، خاصة بعد ان نجحت اتصالات في انهاء 70% من بناء خدمات وإدارة أنظمة العاصمة الإدارية الجديدة طبقاً لأحدث التكنولوجيات التي عرفها العالم للمدن الذكية.

في هذا الإطار، عبر المهندس / حازم متولي – الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر عن سعادته بمشاركة اتصالات في المعرض، مؤكداً ان نسخة هذا العام تعكس اهتمام الدولة بأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودوره الحيوي في تحقيق التنمية على كافة المستويات، وهو ما يجعلنا حريصون على التركيز على التقنيات والحلول التكنولوجية الجديدة التي تتماشى مع المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي من شأنها تسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء المدن الذكية وتحقيق الشمول المالي.

وقال: "تحرص شركة اتصالات مصر في كل مشاركة لها بالمعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تقدم أحدث ما تم التوصل إليه من التقنيات والشبكات والخدمات التي ستطرحها اتصالات مصر في السوق المصري والمدن الذكية باعتبارها فرصة لعقد شراكات مع مختلف الجهات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بجانب عرض أحدث الابتكارات والخدمات الالكترونية التي تمتلكها الشركة للتيسير على المواطنين وتحقيق التحول الرقمي.

وأكد المهندس حسام المعداوي-القائم بأعمال القطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر أن الشركة حريصة على ان يكون لها دوراً مؤثراً في التحول الرقمي الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع طاقة الدولة الإنتاجية، مع تطوير وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، ليؤكد ذلك ريادة ونجاح اتصالات مصر في مجال الإبداع والابتكار، وقيامها بدور مهم في قيادة المستقبل الرقمي وإيجاد حلول تكنولوجية للتحديات التي تواجه مصر.

وأضاف المعداوي، أن اتصالات مصر ستستعرض خلال مشاركتها في معرض “Cairo ICT” هذا العام عدد من الخدمات الرقمية المتطورة التي تم توفيرها في إطار جهود التحول الرقمي، طبقاً لأربعة محاور رئيسية منها ما يخص خدمات المواطنين مثل تقديم إدارة المرافق والشكاوى، و خدمات ركن السيارات، وإدارة المخلفات، والمنزل الذكي، النقل الذكي، بينما تضم خدمات المنزل الكواد بلاي مثل الصوت الثابت، والانترنت، التلفزيون عبر بروتوكول الانترنت IPTV و ETISALAT TV، كذلك نستعرض احدث خدماتنا في معرض كونكتا والتي تشمل تطبيقات اتصالات "اتصالات ميوزيك و اتصالات جيمز و ماي اتصالات"، وخدمات التجارة الالكترونية E-COMMERCE، وفيها E-shop و محفظة اتصالات الـ QR.

جدير بالذكر أن اتصالات مصر لديها رؤية استراتيجية لكيفية تشجيع الشركات والمؤسسات على العمل أكثر مع الحرص الدائم على مواكبة التطورات التي يشهدها العالم من حولنا، وذلك بهدف تعظيم الاستثمار في قطاع الاتصالات والاستفادة من عملية التحول الرقمي في مصر. كما تحرص على ان تقدم للمستخدم المصري كافة الخدمات التي يتم تقديمها في العالم ولكن بما يتوافق مع البنية التحتية والقوانين والتشريعات المصرية، خاصة وان الشركة تمتلك إمكانيات تؤهلها لتقديم هذه الخدمات عن طريق أحدث شبكة في السوق المصري، وقد قدمت الشركة الحلول الذكية والتطبيقات الحديثة بالتزامن مع أسواق المجموعة الأخرى.

