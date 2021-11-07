الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البرلمان العربي» يدين الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية

الاقتحامات الإسرائيلية
الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أدان البرلمان العربي، الاقتحامات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة ومنها مدينة البيرة الفلسطينية، والذي أسفر عن إصابة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة العشرات بحالات اختناق، خلال المواجهات العنيفة التي شنتها قوات الاحتلال. 

وأكد البرلمان العربي، أن القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) مستمرة في ارتكاب سلسلة من الجرائم بحق الإنسانية نتيجة الصمت الدولي غير المبرر، ومن بينها الجريمة النكراء بحق الطفولة واغتيال قوات الاحتلال للطفل الفلسطيني محمد دعدس.

وطالب البرلمان العربي، مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، بتحمُّل مسؤولياتهما، والعمل بكلِّ الطرق الممكنة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم.

وحمَّل البرلمان العربي، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار مثل هذه الاعتداءات الاستفزازية والخطيرة المتكررة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والفاعل من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تزيد من حدة العنف والتوتر والكراهية، ولا توفر الأجواء الملائمة لإقامة السلام العادل والشامل.

وأكد البرلمان العربي، أن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجدد البرلمان العربي، دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني الأعزل، حتى يقيم دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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