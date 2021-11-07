أحمد البديوي رئيسًا للمنطقة المركزية الأزهرية ببني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور أحمد محمد الطيب البديوي الرئيس الجديد للمنطقة المركزية الأزهرية ببني سويف، حيث هنأه بتولي المسؤولية، متمنيا له التوفيق في دفع جهود الأزهر الشريف على المستويين التعليمي والدعوى.

وأكد محافظ بني سويف على دور الأزهر الشريف في ترسيخ ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة، وتقوية أواصر الوحدة الوطنية، وأن دور الأزهر الشريف يمتد محليا وعالميا، حيث يعد منارة علمية ودعوية ورمزا للأمة المصرية والعربية والإسلامية،مؤكدا على اهتمام ودعم القيادة السياسية لدور الأزهر الشريف في مختلف المجالات.

وطالب محافظ بني سويف بتعظيم أوجه التعاون بين المحافظة والمنطقة الأزهرية، خاصة في دعم خطة المحافظة في مجال رفع وعي المواطن، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة التي لا تمت للدين الإسلامي وتعاليمه من قريب أو بعيد، مؤكدا دعمه الدائم لكل جهود المنطقة على الجانبين التعليمي والدعوي.

وأعرب رئيس المنطقة عن سعادته بمقابلة المحافظ، وحفاوة الاستقبال الذي وجده ، حيث يؤكد ذلك على ثقة محافظ الإقليم في أهمية دور الأزهر الشريف، ويجسد دعمه المتواصل للمنطقة الأزهرية، مشيرا إلى أنه منذ وصوله وهو يسمع بشكل دائم عن دعم المحافظ للمنطقة في المجالين التعليمي والدعوي،وحرصه على تحفيز وتشجيع مزيد من الجهد،وأن يكون الأزهر شريكا رئيسا في خطة المحافظة التنموية.

ونوه رئيس المنطقة إلى بعض المجالات التي دعمتها المحافظة بالتعاون مع المنطقة، مثل: مؤتمرات وحدة لم الشمل التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، والتي تهدف إلى حل المشكلات الأسرية والنزاعات المجتمعية بين الأفراد بالإضافة إلى الجانب التوعوى وما تقدمه من ندوات ولقاءات مع الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وطلاب الجامعة.

إضافة إلى حرص المحافظ على تكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في الثانوية والإعدادية، وتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب وطالبات منطقة بني سويف الأزهرية، وافتتاحه لمعهد بوش التابع لإدارة ناصر التعليمية الأزهرية، ومتابعة امتحانات الشهادة الثانوية أولا بأول "ميدانيًا وتليفونياً"، وتقديم الدعم اللازم لمجابهة فيروس كورونا.

وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس المنطقة محافظ بني سويف درع المنطقة الأزهرية، تقديرا لدعمه المتواصل للمنطقة ، وكذا جهوده التنموية والتنفيذية في مختلف القطاعات، خاصة في مجال الارتقاء بجودة ومستوى معيشة المواطن.