الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة مسن في مشاجرة عائلية بالمحلة الكبرى

جثة
جثة

لفظ شخص مُسن أنفاسه الأخيرة، نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء مشاجرة مع زوج ابنته، بسبب خلافات عائلية بقرية «شبرابابل» بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى بورود بلاغ باستقبال مستشفى المحلة العام مُسن «جثة هامدة».

وتبين من التحقيقات نشوب مشادة كلامية  بين المجني عليه وزوج ابنته، تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، بسبب خلافات عائلية، وأثناء المشاجرة تعدى زوج ابنته عليه بالضرب بعصا خشبية على الرأس.

وكشفت التحريات الأولية برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة، أن المجني عليه عقب المشاجرة مع زوج ابنته فقد الوعى، ما أدى إلى سقوطه أرضًا وشعوره بحالة إعياء بسبب خلافات سابقة بينهما على إثر ذلك، نقل لمستشفى المحلة العام ، وتوفى بهبوط حاد في الدورة الدموية.

بتقنين الإجراءات تمكنت المباحث الجنائية من ضبط أطراف المشاجرة.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بحبس المتهم المذكور 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

وفاة مسن أثر مشاجرة زوج ابنته بسبب خلافات عائلية بقرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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