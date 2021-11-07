الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

داعية: هذا الدعاء يعينك على الطاعة ويجعلك في معية الله

الشيخ محمد أبو بكر
الشيخ محمد أبو بكر

قال الشيخ محمد أبوبكر، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك دعاءً شهيرًا أهداه سيدنا محمد (ص) للصحابي معاذ بن جبل، وسيغيّر مجرى حياتك أيها المسلم وسيعطيك النشاط والقوة في العبادة، والنبي كان يقوله أيضًا في أوقات الحرب ولم ينسه أبدًا.

أضاف أبوبكر، في مقطع فيديو مسجل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "روى الإمام أحمد أن النبي (ص) قال لسيدنا معاذ بن جبل رضوان الله عليه، والله إني لأحبك وأوصيك يا معاذ أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك".

أشار إلى أن هذا الدعاء يعني طلب المعونة من الله التي تطلبها منه في سورة الفاتحة أيها المسلم، والمعونة درجة من درجات القرب والإعطاء الإلهى، لأن المعجزة تكون للأنبياء والكَرامة للأولياء والمعونة لعباد الله وخلقه.

وتابع أن طلب المعونة يعني أن يغلق الله في وجه عبده أبواب المعاصي ويفتح باب الطاعات، وينشط العبد في العبادة والبركة والإقبال على العبادة، وألزمه دبر كل صلاة.

الشيخ محمد أبو بكر الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية الداعية الإسلامي الشهير دعاء معاذ بن جبل النبي محمد الحرب روى الإمام أحمد

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