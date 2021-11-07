الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم كفر الشيخ»: إعارة 74 معلما لعمان والدول غير الناطقة بالعربية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ترشيح وإعارة 74 معلما ومعلمة إلى دولة عمان والدول غير الناطقة باللغة العربية حسب معايير الدول الطالبة للإعارة ومعايير وزارة التربية والتعليم من بينها السن والخبرة والمؤهل، والتخصصات المطلوبة، بمتابعة محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومدير إدارة الإعارات.

وقالت المديرية إنه تم إعارة 31 معلما ومعلمة من معلمي اللغة العربية، و11 معلما معلمة تربية موسيقية، و14 معلما ومعلمة لمادة الرياضيات، و8 معلمين ومعلمات لمادة العلوم، و4 معلمين ومعلمات للتربية الزراعية، و6 معلمين ومعلمات للدول الغير ناطقة بالعربية.

ومن جانبه هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المعلمين والمعلمات المعارين ،متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم، وإعطاء صورة مشرفة للمعلم المصري الذي أعطى من علمه وجهده الكثير أثناء عمله طوال السنوات السابقة سواء بالدول العربية الشقيقة أو الدول الغير ناطقة باللغة العربية.

التعليم كفر الشيخ معلم عمان اعارة

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وائل لطفي

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