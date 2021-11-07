بعد شائعة اليوم.. أزمات من حياة الفنان توفيق عبدالحميد

تصدر اسم الفنان توفيق عبد الحميد، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، خاصةً بعدما أُشيع أنه انضم لفريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة"، ولم تكن هذه الشائعة الوحيدة التي طالته على مدار رحلته الفنية.

أزمات من حياة الفنان توفيق عبد الحميد

تحويل سيارته لـ"تاكسي"

في مطلع شهر سبتمبر الماضي، انتشرت شائعة تحويل سيارة الفنان توفيق عبد الحميد إلى تاكسي وذلك بعد مروره بعدد من الأزمات في مهنته وعدم عرض أي أدوار عليه، فكر في تحويل سيارته إلى تاكسي حتى يوفر احتياجاته المادية.

رئاسة المسرح القومي

أوضح الفنان توفيق عبد الحميد أن انسحابه من المسرح القومي، سببه أنه اكتشف صراعات عديدة ومشاكل تراكمية، بدلًا من مد يد المساعده حتى وجد نفسه بمفرده.

وواجه أزمة بسبب اصطدام رؤيته لتطوير المسرح أكثر من مرة مع بعض المسئولين هناك، مما جعله يفضل الاعتزال والجلوس بالمنزل بعيدًا عن الأضواء ومواقع التواصل الاجتماعي.

المشاركة في هجمة مرتدة

شائعة جديدة طالت الفنان توفيق عبد الحميد هذه الأيام، وهي تداول عدد من المواقع الإخبارية خبر اشتراكه في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" الموسم الثاني منه المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، إلا أنه نفى كل هذا، مؤكدًا: "كل دي شائعات بتطلع من ناس فاضية".

أزمات من حياة الفنان توفيق عبد الحميد

صفحة "فيسبوك"

قال: "لست على علم قوي بمواقع التواصل وما يُقال عن التريند، وما كنت أقصده هو توضيحي للناس أن هذه الصفحة تخصني لست بمنتحل الاسم أو الصفحة، وأنها حقيقة وليست مزيفة، وبالتالي نشرت عددًا من الصور التي تخصني ولا تتواجد مع أي شخص آخر، وفجأة الموضوع تحوّل وأصبح ما بين تعاطف الناس والآخر أساء فهمها".

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يُجدر الإشارة إلى أن الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، أعلن العودة لجمهوره، من خلال مسلسل جديد يشارك في بطولته في الموسم الرمضاني المقبل، بعد سنوات طويلة من الغياب عن جمهوره.

وكتب “عبد الحميد”، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن شاء الله في رمضان القادم قد أكون ضيفًا عليكم في مسلسل جديد الله المستعان”.