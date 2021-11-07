الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا شاملًا مدعومًا باستقرار سياسى وأمنى واقتصادى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاح وتفقد سيادته لمعرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المائدة المستديرة شهدت حوارًا مفتوحاً للرئيس السيسي مع رؤساء الشركات العالمية المشاركة في المعرض، حيث رحب بمساهماتهم كشركاء في العملية التنموية الحالية في مصر، مؤكدًا الحرص على التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب كتوجه ثابت لتطوير تعاون الدولة معهم باشتراك القطاع الخاص المصرى.

كما أعرب عن التطلع لزيادة نشاط شركاتهم في مصر دعمًا لمسيرة البناء والتنمية الحالية، خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والتدريب، وصقل الكوادر الفنية، وذلك في ضوء توافر البنية الأساسية الحديثة في مصر ومصادر الطاقة المتنوعة وما توفره المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من فرص واعدة وضخمة لأي أنشطة استثمارية وصناعية، وذلك في ظل مناخ عام من الاستقرار المكتمل الأركان في الدولة المصرية سياسياً وأمنياً واقتصادياً ونهج تنموي مدعوم بإرادة وقرار سياسي من أعلى مستوى.

من جانبهم؛ أعرب الحضور عن تشرفهم بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدين اهتمامهم بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والإفريقية.


كما أشاد الحضور بالتقدم المحرز على صعيد جهود البنية الأساسية في مصر، والتدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها بمعدلات غير مسبوقة، والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجاً وقصة نجاح يحتذى بها على صعيد التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية.

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وائل لطفي

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