رئيس جامعة طنطا: التعليم في مصر يشهد انطلاقة كبرى ليواكب الجمهورية الجديدة

نظمت كلية الزراعة بجامعة طنطا، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان "استراتيجية التعليم وبناء الإنسان فى مصر"، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات حاضر فيها الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير التحرير ومسؤول ملف التعليم بمؤسسة أخبار اليوم.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة، وسمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا، وضاحي هجس مدير مركز إعلام طنطا القائم علي تنفيذ الندوة.

- تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان

و أكد رئيس جامعة طنطا، في كلمته على حرص الجامعة على تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تأتي على رأس أولويات الدولة، في ظل رؤية شاملة ومتكاملة للمشروع الوطني لتطوير التعليم والذي يشهد انطلاقة كبرى باعتباره ركيزة أساسية فى منظومة بناء الإنسان.

وقال إن رؤية التعليم بالمفهوم الأوسع من خلال فكرة الجمهورية الجديدة، هى فلسفة بناء وتطوير وأسلوب حياة جديد متطور في الفكر وكل ما تحمله من رؤى خارج الصندوق، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة بدأت بالفعل بعد ثورة 30 يونيو، وأكد أن الدولة تركز على حق الإنسان فى حياة كريمة وتعليم جيد وخدمات صحية جيدة.

و أشاد الكاتب الصحفي رفعت فياض، بما حققته جامعة طنطا من نقلة كبرى في شتى القطاعات، وقال إن حروب الجيل الرابع والخامس حروب تكنولوجية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على التشكيك وزعزعة الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأكد "فياض" أن إنجازات الدولة في السنوات الأخيرة إنجازات لا تعد ولا تحصى، ومنها القضاء على فيروس سي ومشروع التأمين الصحى الشامل والمبادرات الرئاسية الصحية، مشيرا إلى أن الصحة والتعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان.

- التعليم هو مشروع مصر القومي

وأضاف أن التعليم هو مشروع مصر القومى الذى نريد منه تحقيق الكثير من الإنجازات، ولكن على أرض الواقع تقابلنا العديد من التحديات من أهمها الزيادة السكانية الكبيرة التي تزيد أعداد الطلاب كل عام ، فضلا عن عديد من المشكلات ومنها نقص عدد المدرسين فى المدارس فلدينا عجز 320 ألف مدرس حيث لم يتم تعيين مدرسين منذ 25 عامًا .

وفى ختام كلمته طالب أن يكون التعليم الجامعى مرتبط باحتياجات سوق العمل، واهمية عودة طرفى العملية التعليمية المدرس والطالب إلى المدرسة وخاصة فى المرحلة الثانوية.

كما اصطحب رئيس الجامعة الكاتب الصحفي رفعت فياض فى جولة بكلية الهندسة زار فيها وحدة الروبوت للمحاكاة والنمذجة الذكية والأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، كما تفقد أول وحدة مركزية لإدارة منصات التعليم عن بعد DLMS بكلية الحاسبات والمعلومات وذلك فى إطار سياسة الجامعة للتحول الرقمي ورفع وتحسين القدرات التكنولوجية لعمليات التعليم والتعلم.

و أشاد "فياض" بالتجهيزات التكنولوجية عالية الجودة التى تضمها الوحدة ، بما في ذلك أنظمة الاتصالات المتطورة ومنصات التعليم العالمية، وذلك لتقديم رؤية متكاملة لآداء العملية التعليمية بشكل لحظي بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة للنهوض بالعملية التعليمية وتذليل الصعوبات التى قد تواجهها.