الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل: تنفيذ 24 كيلو متر و19 محطة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

وزير النقل
وزير النقل

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أهم مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي، حيث جارى تنفيذ شبكة من الخطوط ووسائل الجر الكهربائي المختلفة كشبكة المترو والمكونة من 5 خطوط، بالإضافة إلى أن الخط الأول المرج/ حلوان والخط الثاني شبرا الخيمة / المنيب جاري تحديثهم حاليا، كما تم الانتهاء من تنفيذ 24 كيلو متر و19 محطة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وجاري حاليا أعمال القطاع الأخير من الخط والمكون من 15 محطة 17.8 كم وتم الانتهاء من حوالي 80 ٪ من الحفر النفقي بهذه المرحلة والتي تبدأ من العتبة وصولا الى الكيت كات، وتمتد شمالا الى روض الفرج وجنوبا الى جامعه القاهره والتي من المقرر الانتهاء منها خلال عام 2022.

واستعرض الوزير خلال فعاليات اليوم الأول من معرض النقل الذكي، أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق (خط الهرم) والذي يبدأ من مدينه السادس من اكتوبر وحتى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة كمرحلة أولى بطول 19 كيلو متر 17 محطة، وذلك بالتعاون مع شركات وطنية مصرية لتنفيذ هذا القطاع، وبالنسبة لمحطة المتحف المصرى الكبير والتي من المقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال السطحية بها قبل افتتاح المتحف، وكذلك تم استعراض مباحثات تنفيذ الخط السادس مع شركات عالمية كبرى متخصصة في مجال مترو الأنفاق والذي من المقرر تنفيذه من الخصوص حتى المعادي الجديدة، كما أن هناك وسائل أخرى لربط التجمعات بشرق القاهرة مع العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، حيث جاري تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT والذي يبدأ من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة والذي قام الرئيس بوضع حجر الأساس لها العام الماضي ثم شاهد الرئيس بث حي من محطة بدر والتي يتفرع منها القطار الكهربائي شمالا إلى مدينة العاشر من رمضان وجنوبا الى العاصمة الادارية الجديدة ويتم اختبارات فحص السكة لهذا المسار.

وزير النقل الخط الثالث لمترو الانفاق محطة وجاري الأنفاق لمترو

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وائل لطفي

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