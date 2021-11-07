الإمارات تقدم أكثر من 28 ألف جرعة لقاح جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، تقديم 28 ألفًا و421 جرعة من لقاح "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 21 مليونا و351 ألفا و766 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 215.88 جرعة لكل 100 شخص.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".