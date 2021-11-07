«اقتصادية قناة السويس» تستعرض نظام التسجيل الجمركي المسبق بمعرض «ترانس ميا»

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن مشاركة الهيئة في جلسة المنافذ الرقمية الذكية وأنظمة ACI المنعقدة غداً الاثنين على هامش فعاليات معرض النقل الذكي واللوجيستيات ترانس ميا 2021.

وذكر البيان أن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشارك بالندوة كمتحدث رئيسي، لعرض مستجدات الأعمال في الموانئ وماتم من تطوير، وتعمل المنطقة الاقتصادية حاليا على منظومة الخدمات البحرية التي ستطلق قريبا في موانئ المنطقة ما ينعكس على أداء الأعمال، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية،.

- تجربة ميكنة الموانئ

و لفت البيان إلى ما شهدته موانئ المنطقة الشمالية من ميكنة لموانئ بورسعيد (شرق – غرب) وبما يتواكب مع متطلبات الموانئ الذكية ويحقق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وإدارة مخاطر وأمن البضائع الواردة من الخارج، من خلال تفعيل منظومة التسجيل المسبق قبل الشحن عند الاستيراد لجميع السلع والبضائع، والذي يعتبر من أفضل الأنظمة العالمية لإدارة المخاطر المسبقة وتامين الموانئ عند استيراد البضائع للمنافذ المصرية.