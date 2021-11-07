الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: أسعار اللحوم السودانية أقل من السوق الحرة بـ20%

اللحوم
اللحوم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية وجود مخزون استراتيجي جيد من جميع السلع الغذائية واللحوم، لافتة إلى تجديد التعاقدات مع الجانب السوداني بشأن توريد شركة اتجاهات السودانية اللحوم الحية إلى القابضة للصناعات الغذائية، لضخها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية تقل عن السوق الحرة بحوالى 20%، وذلك لمدة عامين قادمين.

وتبدأ فترة التعاقد المبرم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجانب السوداني اعتبارا من يناير القادم للعام 2022، وتستمر مدة العقد حتى نهاية ديسمبر للعام 2023، لضمان تدفق اللحوم الحمراء إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية، ومن ثم إتاحة السلعة بأسعار عادلة، ومنع الاحتكار. 

وشهدت أسعار اللحوم المبردة السودانية ارتفاعا طفيفا في سعر الكيلو مطلع نوفمبر الجاري، بزيادة 5 جنيهات للكيلو الواحد، ليباع كيلو لحم الكندوز السوداني المبرد داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 95 جنيها بدلا من 90 جنيها.

وتستمر القابضة الغذائية في ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة يوميا إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية، والبالغ عددها نحو 1300 مجمع استهلاكي منتشرة على مستوى جميع المحافظات والصعيد، لبيعها للمستهلك بأسعار تنافسية، لتلبية احتياجات المواطنين.

وتقوم وزارة التموين باستلام الماشية من الجانب السوداني، ليتم وضعها داخل الحجر البيطري المصري قبل الذبح، وتتم عملية الذبح داخل الأراضي المصرية بعد انتهاء فترة الحجر البيطري، ويسبق ذلك  الكشف على الماشية، والمرحلة الأخيرة ختم اللحوم بختم بنفسجي اللون لتمييزها عن اللحوم البلدية التي يتم ختمها باللون الوردي.

ونقدم لكم أسعار اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، والتي تباع بسعر موحد على مستوى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية:

كيلو اللحم السوداني المبرد بسعر 95 جنيها.

كيلو اللحوم المجمدة البرازيلية القطع بسعر 65 جنيها.

اللحوم المجمدة المفروم زنة 500 جرام بسعر 32.5 جنيه.

كفتة مجمدة 400 جرام سيخ بسعر 30 جنيها.

برجر 400 جرام بـ30 جنيها.

سجق مجمد 400 جرام بـ30 جنيها.

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التموين: أسعار اللحوم السودانية أقل من السوق الحرة بـ20%

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