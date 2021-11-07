الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: 1179 حالة وفاة و39165 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى روسيا
كورونا فى روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 1179 حالة وفاة، و39165 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك تظل روسيا تسجل أرقامًا مرتفعة للإصابات والوفيات بكورونا، رغم فرض عطلة عامة استمرت أسبوعًا للسيطرة على معدلات التفشي.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد، ارتفع إلى ثمانية ملايين و795095 إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 246814 حالة.

وتماثلت 26806 حالة للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى سبعة ملايين و651978 حالة شفاء.

روسيا السلطات الصحية في روسيا موسكو

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