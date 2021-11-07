رئيس وزراء الكويت يستنكر محاولة اغتيال نظيره العراقي في بغداد

استنكر رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكد رئيس الوزراء الكويتي - خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - تضامن بلاده مع العراق حكومةً وشعبًا.

محاولة اغتيال «الكاظمي»

وفي وقتٍ سابق، أعلن الجيش العراقي، تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال فاشلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، في بيانٍ لها، إن "طائرة مسيرة محملة بمتفجرات استهدفت منزل رئيس وزراء العراق في العاصمة بغداد".

وأضافت أن "رئيس الوزراء بصحة جيدة، ولم يُصَب بأذى في الهجوم"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

بيان الداخلية العراقية

من جانبها، كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة، حيث تم استهداف رئيس الوزراء العراقي بـ"ثلاث طائرات مسيرة"، وصلت الثالثة منهم إلى منزل "الكاظمي"، دون أن يُصَب بأذى.

وأوضحت الوزارة، أن "الطائرات كانت مختلفة الأحجام"، مؤكدة أن الخسائر البشرية اقتصرت على إصابات في صفوف رجال الأمن المكلفين بحماية "الكاظمي".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، تتبع مسار الطائرة المسيرة المفخخة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء العراقي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات لكشف ملابسات الحادث، وكيفية وصول الطائرة المسيرة إلى مكان إقامة رئيس الوزراء.

وأعلنت القوات المسلحة العراقية، صباح الأحد، بدء التحقيقات لمعرفة مكان انطلاق الطائرة المسيرة المفخخة.

وأضاف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيي رسول، أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية باشرت بجمع الأدلة حول استهداف منزل رئيس الوزراء.