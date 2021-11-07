الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يفتتح مركز حيوانات التجارب بمعهد بحوث الصحة الحيوانية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز حيوانات التجارب ذات مستوى أمان حيوي تالت بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال القصير، في تصريحات له اليوم الأحد، إن مركز حيوانات التجارب تم تجهيزه على أعلى مستوى من الأجهزة الحديثة ويستخدم أحدث التكنولوجيا لإجراء التجارب العلمية والبحوث باستخدام حيوانات التجارب
والتعامل مع المسببات المرضية الفيروسية والبكتيرية عالية الخطورة على صحة الحيوان والصحة العامة والبيئة مثل البكتريا المسببة لمرض السل ومرض البروسيلا وفيروس أنفلوانزا الطيور، حيث تم تأثيث وتجهيز المعامل لضمان احتواء كامل ومنع تسرب أي ملوثات للبيئة.

وأشار القصير إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الزراعة بالبحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمع وأيضا مواكبة النهضة التي تشهد مصر في جميع المجالات.

ومن ناحيته، قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد الصحة الحيوانية، أنه يتم التعامل مع حيوانات التجارب من خلال معازل مستوى أمان حيوي ثالث لوقاية الباحثين من التعرض للمسببات المرضية.

وأضاف أنه لضمان منع اي تلوث بيئي يتم معالجة المخلفات من خلال جهاز الأوتوكلاف مزدوج الباب، كما يتم معالجة الصرف قبل أن يتم طرحه بالصرف العام، مشيرا إلى أن معهد صحة الحيوان مؤسسة علمية وبحثية مرجعية في مجال صحة الحيوان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث يقوم بدور كبير في مجال حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من الأمراض والأوبئة كما يسهم في فحص وسلامة الغذاء للمواطنين وأيضا دعم وتطوير صناعة اللقاحات والأمصال البيطرية.

وأضاف شاهين أن جميع معامل معهد صحة الحيوان مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتابع له 38 معملا بجميع محافظات الجمهورية.

وزير الزراعة يفتتح مركز حيوانات التجارب ذات المستوى العالي الأمان

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وائل لطفي

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