كبرى الجامعات والهيئات الدولية تشارك بمنتدى التعليم العالي في مصر

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مشاركة عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية فى فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، الذي يُعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة لفيف من دول العالم الإسلامى، وذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو.

وتشارك فى فعاليات المنتدى جامعات جورج واشنطن، وهارفارد، وولاية أريزونا، وفيرجينيا، ومعهد بوسطن العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة سابينزا روما بإيطاليا، والكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة، وجامعة سيبيو برومانيا، وجامعة كيبيك بكندا، وجامعة بوتسدام الألمانية، ومعهد هاسو بلاتنر الألمانى. بالإضافة إلى عدد من المنظمات والجهات الدولية وهى: اليونسكو، والإيسيسكو، والمجلس الوطنى للتقويم والاعتماد (NAAC)، والماجنا كارتا Magna Charta، ومنظمة Courseraلبناء المهارات والقدرات، وكذلك الناشر العالمى Elsevier، Knowledge E، ومؤسسة QS Quacquarelli Symonds للخدمات العلمية والتعليمية.

وأوضح الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي والمدير التنفيذى للمنتدى، أن المنتدى في نسخته الثانية يتناول العديد من المحاور الهامة، وتشمل:

-مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل.

- احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، في ظل تداعيات جائحة كورونا والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

-جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة.

0 التحول الرقمي وما بعده: "الشمولية والإتاحة والاستدامة".

- الابتكار وريادة الأعمال والإقتصاد الموازي.

-تصنيف الجامعات.

-نقل وتوطين التكنولوجيا: "الدروس المستفادة من الجائحة".

-الشباب ودوره كمحدد رئيسي: رؤية المؤسسات التعليمية.

كما يُحاضر بالمنتدى خبراء دوليون من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال والشباب وكذلك العديد من الشخصيات العامة.

ويُنظم على هامش المنتدى في نسخته الثانية، معرض يضم العديد من المُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المتخصصة في التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية وجهات التمويل. ويمكن التسجيل لحضور فعاليات المنتدى من خلال الرابط التالي:

www.gfhsegypt.com/registration/ .