«الشيوخ» يوافق على إنشاء أمانة فنية للمجلس الأعلى للتخطيط

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة على نص المادة 6 من مشروع القانون بإنشاء أمانة فنية للمجلس الأعلى للتخطيط.

وتنص المادة على "يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعني بالتخطيط والتنمية المستدامة، ويصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي، وتختص بما يلى:

- تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.

- مراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على مستوى الإقليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.

- التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.

- تفعيل الدور التشاركي للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الوطني.

- إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.

- تضع اللائحة التنفيذية الية عمل الأمانة الفنية والتقارير التي تعدها.