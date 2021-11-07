بريطانيا تؤكد وقوفها مع الحكومة العراقية وتدعو للهدوء

أكدت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الأحد، وقوفها مع الحكومة العراقية وقوات الأمن والشعب العراقي في رفض العنف السياسي.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، في بيان "ندين الهجوم الذي تعرض له رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد الليلة الماضية، ونشعر بالارتياح بأن رئيس الوزراء بخير وبصحة جيدة، غير أن أفكارنا مع المصابين جراء هذا الحادث".

وأضافت، أننا "نقف مع الحكومة العراقية وقوات الأمن والشعب العراقي في رفضهم للعنف السياسي وندعم بقوة دعوة رئيس الوزراء الى الهدوء وضبط النفس".

وفي بيان شديد اللهجة، أدان مجلس الوزراء العراقي اليوم الأحد محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، معتبرا أن الجماعات المسلحة المجرمة تجاوزت على الدولة ورموزها.

كما وصف الاعتداء الذي طال فجرا منزل الكاظمي عبر طائرات مسيرة مفخخة، بـ"الإرهابي الجبان".

كذلك أكد أن محاولة الاغتيال هذه "تعد استهدافاً خطيراً للدولة على يد جماعات مسلحة مجرمة، قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها القوات الأمنية والعسكرية ضعفاً؛ فتجاوزت على الدولة ورموزها، واندفعت إلى التهديد الصريح للقائد العام.